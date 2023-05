En Côte-d'Or: une collecte de tampons et serviettes pour lutter contre la "précarité menstruelle"

Et si on donnait un coup de main aux femmes qui en ont besoin ? La Banque Alimentaire de Bourgogne poursuit ce samedi 27 mai sa grande collecte de produits d'hygiène féminine.

Les bénévoles sont présents dans 3 supermarchés de Côte-d'Or : les centre Leclerc de Dijon, Beaune et Marsannay-la-Côte.

Dans leurs charriots, on est invités à déposer des protections hygiéniques, des tampons, des culottes menstruelles, et autres produits d'hygiène intime.

ⓘ Publicité

C'est seulement la 2° année que la Banque alimentaire procède a cette collecte, qui ne doit plus être un tabou.

En France, on estime qu'une femme sur 5 a déjà dû renoncer à s'acheter des protections menstruelles. Avec l'inflation, elles ont augmenté de 10 % en un an. Les produits collectés seront redistribués aux associations locales

Faire le choix entre manger ou se protéger

"On glisse ces produits dans les paniers destinés aux femmes" confie Noëlle, une des bénévoles du Secours Populaire à Dijon*.* "On sait que les prix pèsent de plus en lourds pour nos bénéficiaires. Nous avons beaucoup de mamans qui élèvent seules leurs enfants, et quand dans une fratrie il y a des filles ados, ça va très vite."

"La collecte de ces produits est vraiment nécessaire" souligne Vanessa Vaizant, responsable du centre de solidarité étudiante sur le campus de Dijon. "Nous les redistribuerons par le biais de nos épiceries sociales, comme Epi'Campus. On sait que nous avons des étudiantes en difficulté, qui doivent faire le choix entre acheter à manger ou acheter des produits d'hygiène intime. Certaines vont même louper des cours faute de protections. Ce n'est plus acceptable."

La collecte se poursuit jusqu' à samedi soir dans les 3 grandes surfaces évoquées ci-dessus. Ne la manquez pas, ce sera la seule de l'année menée par la Banque Alimentaire.