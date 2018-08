Dijon, France

La rentrée approche et le Secours Populaire pense aux familles défavorisées. L'association caritative organise en partenariat avec les magasins Carrefour de la Côte-d'Or le grand recyclage de la rentrée, une collecte de vieux cahiers, feuilles volantes, magazines ou catalogues. Elle servira à offrir des fournitures scolaires aux familles qui en ont besoin. La collecte est en cours jusqu'au 27 août dans les enseignes Carrefour de Beaune, Quetigny et Dijon Toison d'Or.

Papier recyclé contre cahiers neufs

L'opération se répète chaque année. Mickaël Blandin, responsable des rayons non alimentaires à l’hypermarché Carrefour de Quetigny, se souvient de celle de l'an dernier : « l’année dernière on avait récolté deux grands bacs pleins. En terme de tonnage, ça avoisine les 700 à 800 kilos de marchandise ». Récupéré et payé par Veolia en vue de son recyclage, ce papier sert à acheter les fournitures scolaires redistribuées par le Secours populaire.

Une autre forme de collecte sera organisée le 1er septembre au magasin de la Toison d’Or, puis les 7 et 8 septembre à celui de Quetigny. Cette fois, les clients seront invités à acheter directement des fournitures scolaires, cahiers, trousses, stylos, etc… qu’ils remettront ensuite aux bénévoles du Secours Populaire.