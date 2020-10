En Creuse, 300 foyers privés d'électricité à la mi-journée ce dimanche

300 foyers creusois privés d'électricité, ce dimanche 4 septembre à midi. Enedis explique que cela est dû aux intempéries qu'a connu le département depuis samedi dans l'après-midi jusqu'en toute fin de soirée. Ces coupures sont intervenues un peu partout en Creuse, dans les secteurs de Boussac, Royère de Vassivière entre autres. Le fournisseur d'électricité prévoit un retour d'ici ce dimanche en début de soirée pour les 300 clients creusois encore concernés.

Au plus fort des intempéries, dans la soirée, ce sont 1.000 familles creusoises qui n'avaient plus de courant. Nos voisins sont aussi concernés : en tout, Haute-Vienne et Corrèze confondues, 2.700 foyers n'ont pas retrouvé leur électricité ce midi.

Ces coupures d'électricité s'expliquent par des chutes d'arbres sur les câbles électriques. Les arbres ont également entravé les routes de notre département : entre samedi 17H et ce dimanche matin à 2H, les pompiers et le conseil départemental ont été sollicités une trentaine de fois pour déblayer les routes creusoises. Dès ce dimanche matin 2H, tous les axes de notre département étaient à nouveau entièrement accessibles.