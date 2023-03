En Creuse, deux nouvelles mobilisations en deux jours contre la réforme des retraites

Une nouvelle journée de mobilisation est prévue ce mercredi 15 mars contre la réforme des retraites, la huitième au niveau national. Le jour où plusieurs députés et sénateurs se retrouvent pour discuter du texte en commission mixte paritaire.

ⓘ Publicité

À Guéret, la mobilisation prendra de nouveau la forme d'un défilé dans le centre-ville, au son des tambours et des haut-parleurs. Le rendez-vous est de nouveau donné à 10h depuis la gare routière pour une manifestation à pied dans les rues de la préfecture. Le cortège devrait se diriger vers le rond-point de l'Europe, avant de passer devant le centre commercial Leclerc. Les manifestants repartiront ensuite vers le centre-ville pour faire une boucle jusqu'à la gare routière.

L'intersyndicale creusoise espère faire durer le mouvement, et fédérer un maximum après la manifestation du samedi 11 mars. Ce week-end, ils étaient près de 600 dans les rues de Guéret , près de dix fois moins comparé à la grande manifestation précédente, celle du mardi 7 mars. Ce jour-là, plus de 6.700 personnes ont investi la RN 145 pour dire non à la réforme des retraites. Entre la manifestation du mardi et du samedi, il y a donc un fossé à combler.

Une opération escargot jeudi sur la RN 145

La mobilisation contre la réforme continuera ensuite le lendemain, le jeudi 16 mars pour le deuxième acte. L'intersyndicale creusoise invite cette fois les automobilistes à se rejoindre dès 10h sur le parking de l'Intermarché de Guéret pour une opération escargot, direction la RN 145 dans le sens Guéret-Montluçon.

Les manifestants prévoient de bloquer la route jusqu'à l'échangeur de Gouzon. C'est à cet endroit précis que l'intersyndicale devrait rencontrer les manifestants venus de l'Allier, eux-aussi en voiture, aux alentours de midi. La circulation devrait donc être fortement perturbée dans le secteur, dans les deux sens de circulation.

Convergence des luttes. C'est donc le mot d'ordre de cette opération escargot interdépartementale, une première en Creuse depuis le début de la contestation contre la réforme des retraites. Un blocage sur la route qui devrait intervenir le jour du vote définitif du projet de loi. Il est en effet programmé ce jeudi 16 mars.