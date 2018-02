Guéret, France

Il n'y a plus assez de curés pour officier les messes creusoises ! Alors que le nombre de donateurs pour le denier de l'Église baisse en Limousin (-3%), on manque aussi cruellement de prêtres dans le département de la Creuse.

Ils ne sont plus que dix pour toute la Creuse, dont quatre sont officiellement à la retraite. Ces prêtres se partagent six paroisses (La Souterraine, Guéret, Aubusson/Felletin, Evaux/Chambon, Boussac/Gouzon, Bourganeuf), et certains couvrent jusqu'à 60 communes.

Difficile de trouver des remplaçants alors que certains partiront à la retraite d'ici à cinq ans, et au rythme de deux ordinations tous les deux ans dans le diocèse pour une dizaine de décès, la relève est encore loin d’être assurée.

Des prêtres qui officient jusqu'à... 75 ans

Dans la paroisse de St Pardoux en Marche, à Guéret, le père Dequidt, 68 ans, ne cache pas qu'il ira jusqu'à ses 75 ans "si la santé me le permet". Il officie sur 51 communes, et ne compte plus les kilomètres au compteur : "On fait beaucoup de voiture ! Heureusement que beaucoup de laïcs sont engagés, ça nous aide beaucoup."

Pour pallier au manque, des curés étrangers viennent sauver les paroisses : "À Aubusson, il y a eu un prêtre vietnamien, et actuellement il y a un prêtre burkinabé", explique Jean-François Varnoux, délégué diocésain à la communication. Mais il nuance : "Ils ne sont pas là pour faire bouche-trou ou faire du remplacement, c'est aussi parce qu'ils ont été appelés à cette mission."

"On essaie de trouver des moyens d'être attirants"

Ce manque de prêtres, "c'est parfois un peu inquiétant" selon Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, évêque de Limoges. "Nous avons deux séminaristes aujourd'hui dans le diocèse, et j'espère que nous en aurons autant de nécessaire pour combler le départ des prêtres qui arrêtent à cause de l'âge", explique-t-il.

Un renouveau de l'église catholique "plutôt urbain" que constate Monseigneur Bozo, qui compte aussi sur les jeunes pour donner la foi. L'un des deux séminaristes en formation est originaire de Guéret, mais pas sûr qu'il puisse, dans trois ans, être ordonné en Creuse.