En Creuse, le champion de France de tonte de mouton vise le titre mondial

Le Creusois Pierre Grancher n'est pas simplement le champion de France de tonte de mouton, il est aussi le tondeur de l'année, autre distinction pour ce savoir-faire unique. Maintenant, il s'agit de prouver toutes ses qualités au monde entier, lors du championnat du monde**, qui se tient du 22 au 25 juin en Ecosse**. "Je suis un compétiteur, je veux faire le meilleur score ! Je vise au moins les demi-finales, et puis après on verra bien. Je voudrais me rapprocher le plus possible de la finale. Mais ce ne sera pas facile", sourit cet éleveur boussaquin, âgé de seulement 28 ans mais qui tond depuis 10 ans, et qui est l'un des rares à maîtriser cette technique dans notre département.

Pierre Grancher tond environ 10 000 moutons par an © Radio France - Léo Corcos

Des concurrents professionnels

Car en face de notre Creusois, il y aura des tondeurs venus de tous les horizons. Pour certains, c'est leur seul métier, et ils tondent 50.000 bêtes par an, soit cinq fois plus que Pierre Grancher. Celui-ci ne peut pas rivaliser par les chiffres, puisqu'il est aussi éleveur ovin (il a environ 1.000 bêtes), et n'y consacre pas tout son temps. Ce n'est pourtant pas faute d'être passionné. "Y a un côté vraiment addictif dans la tonte. Même les personnes qui ne sont pas compétitrices restent passionnées, et n'arrivent pas à décrocher. Certains tondeurs ont 70 ans et tondent encore", explique-t-il.

Lui-même n'a rien laissé à hasard, en aménageant une salle de tonte similaire à celles d'Ecosse ou de Nouvelle-Zélande, soit ce que ses concurrents auront. "Le but est de tondre un certain nombre de brebis, et on est jugés sur trois critères : la vitesse, le rendu final de la tonte de mouton et les fausses coupes, c'est-à-dire couper la mèche de laine en une seule fois, pour ne pas la dégrader. Il n'y a pas de temps imparti, mais le plus rapide a évidemment plus de points", énumère Pierre Grancher.

Pierre Grancher possède un millier de moutons © Radio France - Léo Corcos

Pierre Grancher sera au mondial aux côtés d'un autre Français, Poppe Reinhard, qui vient du Lot-et-Garonne. Après ce mondial, le Creusois défendra son titre de champion de France, en septembre.