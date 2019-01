En Creuse, le premier bébé de l'année 2019 s'appelle Ewen

Creuse, France

Il ne devait arriver que le 10 janvier, mais le petit Ewen, a décidé de pointer le bout de son nez des 15h30 ce mardi 1er janvier. Il devient ainsi le tout premier bébé né en Creuse pour cette année 2019.

2kg 970 et 51 cm, ce bébé se porte à merveille et la maman est ravie de pouvoir le serrer enfin dans ces bras. Ses parents Marine et Corentin sont originaires de Argenton-sur-Creuse. Ils ont fait le choix de donner naissance à leur petit dans l’hôpital guérétois "Ma maman a donné naissance à mon petit frère ici, j'avais envie de faire pareil" raconte la jeune maman de 20 ans. Un bébé qui a donné des contractions a sa maman pendant la soirée du réveillon juste au moment d'aller au lit. "A 4h du matin, les contractions étaient beaucoup plus violentes que d'habitude. Nous avons donc pris la route direction Guéret" explique le papa.

Le petit Ewen avec Marine et Corantin ses parents © Radio France - Nina Valette

Un papa du même age que la maman, qui n'a pas assisté à l'accouchement. _"_J’avais peur de ne pas tenir le coup mais la sensation d'être père est vraiment merveilleuse" souligne le jeune papa, les larmes aux yeux avant d’ajouter en plaisantant "difficile de faire mieux l'année prochaine pour le nouvel an".