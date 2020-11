En Creuse, le Secours Populaire continue son aide alimentaire pendant le reconfinement

Pas question de laisser tomber les plus démunis en cette nouvelle période de confinement. Comme d'autres associations caritatives installées en Creuse - la Banque Alimentaire, les Restos du Coeur, le Secours Catholique - le Secours populaire poursuit son aide alimentaire. Les retraits de colis se font sur rendez-vous, dans le respect des gestes barrière : "Le port du masque est obligatoire et les gens doivent prendre rendez-vous pour venir chercher leur colis. Ils devront attendre à l'extérieur, explique Lise Jarroir, coordinatrice par intérim au Secours populaire de la Creuse.

Un colis alimentaire à récupérer tous les quinze jours

Les bénéficiaires peuvent récupérer leur colis une fois tous les 15 jours : "Nous avons plusieurs permanences : le mercredi matin pour les réfugiés qui dépendent du Centre d'accueil de demandeurs d'asile (CADA) et sinon le mercredi après-midi et le jeudi", précise la coordinatrice.

Et bonne nouvelle, c'est que tous les produits alimentaires sont disponibles. Sur toute la période du premier confinement, le Secours populaire en Creuse a soutenu 300 familles, ce qui représente 724 personnes. Pour ce reconfinement, difficile de faire une projection mais en tout cas mais "nous allons continuer à soutenir tous nos bénéficiaires et on pourra aussi accueillir de nouvelles personnes si les gens ont besoin d'aide", détaille Lise Jarroir.

L'espace vêtements accessible uniquement en cas d'urgence

Pendant ce confinement, le Secours populaire proposera une aide exclusivement alimentaire. L'espace vêtements restera cependant accessible en cas d'urgence : "La période hivernale approche, donc _si des personnes ont besoin en urgence d'un manteau ou d'une couverture, un ou deux bénévoles seront dans cet espace et pourront aider les gens_. En revanche, il ne sera pas possible d'essayer les vêtements", conclut Lise Jarroir.