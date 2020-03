En Creuse, les maires tentent de garder le contact avec les personnes isolées

Un coup de téléphone pour prendre des nouvelles, et cerner les besoins urgents. Partout en Creuse, les maires et les conseillers municipaux tentent de ne laisser personne totalement isolé. Vaste travail dans un département où les communes sont éclatées en dizaines de hameaux.

Ça ressemble aux épisodes de tempêtes, quand les arbres obstruent les routes ou bien quand la neige bloque toute circulation. Cette fois-ci l'obstacle est invisible, mais il oblige tout le monde à se soucier de ceux qui sont loin de tout.

"On a l'habitude, sourit Jean-Michel Pamiès, maire de Saint Martin-Sainte Catherine, 343 habitants sur le Plateau de Millevaches. Comme pour la canicule, on a une liste de personnes fragiles, alors on sait où s'adresser."

"Pour l'instant, il n y a pas de panique et les gens nous remercient de notre coup de fil. Ça les rassure de savoir qu'on est là, et que l'on peut être disponibles."

Faire les courses ou rentrer du bois pour la cheminée

Même écho à Gouzon, gros bourg de 1600 habitants dans le nord-est de la Creuse :

"On a fait ressortir la liste de toutes les personnes de plus de 70 ans, explique le maire Cyril Victor, On a croisé nos informations avec celles des services d'aide à domicile pour identifier les plus fragiles. On les contacte nominativement."

"On leur propose si besoin d'aller faire leurs courses, de rentrer du bois, donner un coup de main. Certains sont mieux organisés que d'autres, mais ce coup de fil c'est souvent un soulagement. On a pas arrêté d'en passer ce mardi matin, et ça va nous occuper une partie de la journée."

800 habitants sur 53 hameaux

A vingt kilomètres de Guéret, Sardent est une des communes les plus étendues du département, un centre-bourg avec quelques commerces, mais surtout 53 hameaux répartis sur des kilomètres carrés alentour. Les "villages" comme on les appelle ici. Un habitat éparpillé, mais toujours regroupé en un ensemble de quelques maisons.

Le maire Thierry Gaillard et ses adjoints ont aussi pris leur téléphone, mais l’élu n'est pas inquiet :

"Contrairement à une tempête, les personnes fragiles ne sont pas vraiment isolées, parce qu'il y a toujours des services qui vont à leur domicile: des aides ménagères, des infirmières, et puis bien sûr des proches, comme un fils ou une fille. Les voisins peuvent aussi aller jeter un oeil."

"On me demande surtout d'apporter les fameuses attestations de circulation, explique Thierry Gaillard, ces personnes isolées ne sont pas à l'aise avec l'informatique ou n'ont pas d'imprimante."

Comme beaucoup de maires de la Creuse, le premier magistrat de Sardent n'a pas hésité à laisser son numéro de portable sur la page d'accueil du site internet de sa mairie.