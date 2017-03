En Creuse les paraplégiques peuvent faire de la voltige aérienne

La Creuse est le seul département français où les personnes paraplégiques peuvent pratiquer la voltige aérienne. Et c’est grâce à l’Amicale de Voltige Aérienne basée à l’aérodrome de Lépaud.

L’association creusoise l’Amicale de Voltige Aérienne qui compte une centaine d’adhérents propose des formations pour les personnes handicapées. Toute cette semaine, Dorine Bourneton, une jeune femme paraplégique originaire de Haute-Loire, est en stage l’aérodrome de Lépaud.

La seule femme handicapée au monde à faire de la voltige aérienne

Dorine a 42 ans, cette jeune maman est douce et souriante. Elle respire la vie, et la vie elle a failli la perdre quand elle avait 20 ans dans un accident d’avion. C’est la seule survivante de ce drame mais cet accident l'a paralysé de ses deux jambes : "Je suis devenue paraplégique, mais la passion des avions ne m’a pas quittée, il ne me restait d’ailleurs plus que ça !"

"Je me sens libre, j’ai l’impression de danser quand je fais de la voltige", Dorine

Elle fait changer la législation sur les handicapés et la voltige aérienne

Dorine est une guerrière. Quelques années après son accident, elle passe son brevet de pilote à Toulouse. Mais à l'époque en 1996 la voltige aérienne est interdite aux handicapés. Elle remue ciel et terre pour faire changer la législation. En 2003, Dominique Bussereau ancien ministre des transports donne son feu vert. Les handicapés peuvent désormais faire de la voltige aérienne mais aussi être pilote professionnel et instructeur.

Dorine est paraplégique depuis ses 20 ans après un accident d'avion © Radio France - Mélodie Viallet

Un seul avion de voltige pour les handicapés en France

Originaire de Haute-Loire, la jeune femme habite Paris et depuis trois ans elle vient s’entraîner régulièrement en Creuse, car il n’y a qu’ici qu’il existe un avion biplace pour la voltige adapté aux handicapés. C’est Régis Alajouanine le président de l’Amicale de Voltige Aérienne qui a conçu cet appareil : "J’ai ajouté un manche supplémentaire pour remplacer le palonnier, c’est le seul avion en France équipé ainsi !"

Un manche a été ajouté pour remplacer le palonnier, © Radio France - Mélodie Viallet

Un message d’espoir

Dorine prépare en ce moment un meeting au Bourget. Elle est très épanouie et elle aimerait que toutes les personnes handicapées garde espoir : "Même quand on est handicapé on peut faire pleins de choses, et quand on tombe on peut se relever, j'aimerais que tout le monde en prenne conscience."