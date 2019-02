En Creuse, près d'une entreprise sur deux serait impactée par le mouvement des Gilets jaunes

Par Clément Conte, France Bleu Creuse

La Chambre de commerce et d'industrie de la Creuse a mené une enquête auprès de plusieurs entreprises du département pour connaître l'impact du mouvement des Gilets jaunes sur les affaires. Les réponses démontrent que les industries et les commerces sont les plus touchés.