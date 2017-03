En Creuse, sept parcours où le pêcheur doit remettre ses truites à la rivière

Pour la première fois, la Fédération de Pêche de la Creuse ouvre sept parcours "No Kill". Des portions de rivière où le pêcheur devra obligatoirement remettre les poissons capturés à l'eau.

C'est une pratique de plus en plus répandue dans le petit monde de la pêche en rivière: remettre ses captures à l'eau. On appelle cela le "No Kill" : comprenez "Pêcher sans tuer".

La Fédération de Pêche de la Creuse a décidé d'ouvrir sept parcours "No Kill" à différents endroits du département. Des portions de rivière comprises entre un et trois kilomètres où la réglementation impose de remettre le poisson à l'eau.

Les portions de rivière seront encadrées par des panneaux, et balisées par cette signalétique © Radio France - Olivier Estran

Le No Kill , cela permet de conserver des poissons sauvages, de garder des reproducteurs" Yannick Bartheld, agent de Développement à la Fédération de Pêche

Sur le Thaurion, à la "Rigole du Diable", 2 kilometres et demi de rivière sont maintenant classées en No Kill © Radio France - Olivier Estran

Les 7 parcours où le pêcheur doit remettre ses poissons à la rivière ne représentent que 16 km sur 3 mille 400 km de cours d'eau en Creuse, mais cela permet de donner une nouvelle image à ce loisir. Le nombre de pêcheurs diminue chaque année : ils sont 8 mille dans le département.

Ces parcours attirent un nouveau public, le bouche à oreille fonctionne", Guillaume Perrier, agent de Développement à la Fédération de Pêche

La pêche a la truite ouvre samedi : la liste des sept parcours No Kill se trouve sur le site de la Féderation de Pêche de la Creuse.