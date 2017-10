En Creuse, un conseil municipal en manque de Marsiens

Près d'Auzances dans l'est de la Creuse, le conseil municipal de Les Mars restera incomplet. Le second tour de l'election prévu ce dimanche est annulé. Aucun candidat ne s'est déclaré.

Voila qui en dit long sans doute sur le blues de élus ruraux. A Les Mars, village de 200 habitants dans l'est de la Creuse, personne n'est candidat pour le second tour de l’élection municipale partielle.

Après un décès,un déménagement, deux abandons, 4 sièges étaient à pourvoir dimanche dernier. Un seul candidat s'est déclaré et a été élu. 3 sièges restent et resteront vacants faute de postulants.

Ça illustre un certain désintérêt. Ceux qui travaillent n'ont pas le temps, quant aux jeunes retraités il faut arriver à les motiver" Michel Saint-André, maire de Les Mars

Michel Saint-André est maire depuis 1983, et devra siéger avec un conseil incomplet © Radio France - Olivier Estran

Plusieurs raisons peuvent expliquer l'absence de candidats: Etre conseiller municipal demande du temps, plusieurs heures par semaine pour gérer la commune et donner un coup de main. Il faut aussi être disponible à toute heure "On me sollicite pour tout " explique le maire, alors que les principales décisions se prennent maintenant en communauté de communes, d'où une certaine lassitude.

Moi je suis a la retraite, et j'ai envie de voir comment cela se passe " Patrick Bussière, le seul candidat et élu de ce scrutin.

Pourquoi l’élection municipale n'attire plus. Copier

Maigre consolation, le conseil municipal de Les Mars peut légalement siéger avec 8 conseillers au lieu de 11, mais le moindre départ entraînera une nouvelle élection partielle, et sans doute les mêmes difficultés à recruter.

L'urne de Les Mars restera au placard dimanche © Radio France - Olivier Estran

Les candidats à cette élection partielle devaient s'inscrire en sous-préfecture et financer eux mêmes l'impression de leurs bulletins de vote.

Le premier (et dernier) tour de scrutin dimanche dernier n'a pas non plus passionné les électeurs: seulement 48 votants sur 170 inscrits.