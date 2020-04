En Creuse, une collecte de tissu et d'élastiques pour fabriquer des masques

Allez on ouvre nos tiroirs et nos placards : on a très certainement du tissu qui pourrait être bien utile.

En Creuse, l'association "Les Couturieres du 23" lance une collecte sur les marchés. Elle cherche du tissu et des élastiques pour faire des masques qui seront distribués gratuitement

"On manque de matière première, explique Gilles Echard, un des bénévoles de l'association, aujourd'hui nous sommes déjà une centaine de membres, et on a besoin de tissu pour poursuivre notre production. Ce serait sympa de nous donner du linge en coton, si possible en couleurs basiques. Du blanc, du bleu, bleu marine par exemple. Bien sûr, il faudrait l'apporter lavé."

Déjà 5 mille masques distribués

"Tous les masques que nous confectionnons sont distribués gratuitement aux personnels prioritaires: aux gens qui travaillent dans les hôpitaux et les Ehpad, aux employés des magasins et grandes surfaces, aux gendarmes" poursuit Gilles Echard

"Si on a pas de tissu, on peut soutenir notre action avec un coup de pouce financier en adhérant à notre association. On peut aussi nous rejoindre pour travailler avec nous, d'ailleurs on manque aussi de machines à coudre."

Où trouver les bénévoles sur les marchés ?

"Les Couturières du 23" sont présentes sur le marché de Guéret le jeudi et le samedi, sur le marché de Boussac le jeudi et à Aubusson le samedi. A chaque fois les bénévoles sont là de 10h30 à 12h.

A La Souterraine, on peut déposer ses dons au magasin "L'Epicerie en Vrac".