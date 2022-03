En crise, les urgences de l'hôpital d'Orléans n'accueillent plus que les urgences vitales

Sous tension depuis déjà plusieurs mois, la situation est désormais explosive au service des urgences de l'hôpital d'Orléans. Au point que les soignants se disent désormais incapables de travailler, et ont posé des arrêts maladies de manière massive. "Les urgences adultes du CHR d'Orléans ne sont plus en situation de fonctionnement normal dans la mesure où la quasi-totalité du personnel infirmier est en arrêt maladie" précise l'hôpital d'Orléans dans un communiqué.

Le syndicat Sud Santé décrit une situation devenue intenable. "Face à l'accumulation de patients, par manque de lits, le personnel médical est à bout de souffle et épuisé" dénonce le syndicat, qui explique que le personnel dépose en masse des arrêts maladie pour souffrance au travail. "Tout le monde craque, on va finir par y laisser notre diplôme, on va tuer des gens, donc on préfère rester à la maison plutôt que d'en arriver là" dénonce Grégory Quinet, le secrétaire du syndicat au CHRO.

Aucune urgence relative à l'hôpital d'Orléans dans les prochains jours

Face à cette situation, une réunion de crise s'est tenue ce mardi 29 mars dans l'après-midi réunissant l'Agence Régionale de Santé, le CHR d'Orléans, les autres établissements de santé de la métropole d'Orléans, des représentants de la médecine de ville. Et l'hôpital d'Orléans déclenche son plan blanc. Cela veut dire très concrètement qu'il ne prend en charge dans son service des urgences que les urgences vitales. Toutes les autres pathologies et les urgences relatives (type entorse, fracture, etc) sont prises en charge ailleurs, dans les autres structures de santé.

Un mots à destination des patients des urgences a été placé à l'entrée du service de l'hôpital d'Orléans © Radio France - Patricia Pourrez

"Il est recommandé aux patients souhaitant se rendre aux urgences adultes dans les prochains jours de ne le faire qu'après avoir sollicité leur médecin traitant, les maisons médicales, les urgences des autres établissements, ou SOS médecins" indique le CHR d'Orléans. Ainsi la clinique Oréliance à Saran a vu affluer de nombreux patients dès ce mardi 29 mars. "Nous allons nous adapter" précise Stéphane Tulipani le directeur d'Oréliance. "Nous avons déjà mis une infirmière de plus en journée, mais nous avons le même problème de pénurie de personnel que l'hôpital".

Le personnel a craqué et je le comprends

Tout le monde devra se mobiliser, explique-t-il, des messages sont d'ores et déjà passés aux médecins de ville pour leur demander de prendre leur part à la prise en charge des patients. "La petite traumatologie, la petite bobologie, nous ne la prendrons pas en charge" prévient le directeur de l'hôpital d'Orléans Olivier Boyer. "Ce sera le cas tant que nous n'aurons pas le personnel pour libérer des lits dans les autres services afin de faire sortir les patients des urgences. Le personnel a craqué et je le comprends".