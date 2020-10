En désaccord avec le maire de Reims, 80 parlementaires LR disent non à une légalisation du cannabis

C'est un dialogue par tribunes interposées qui se joue depuis un mois. Faut-il oui ou non légaliser le cannabis ou a minima expérimenter une telle mesure ? Début septembre, le maire Les Républicains de Reims (Marne) disait être favorable à une légalisation encadrée dans sa commune. Aussitôt dit, aussitôt renvoyé par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin : "Je refuse de légaliser cette merde", disait-il. Fin septembre, les maires de Charleville-Mézières (Ardennes) et de Châteauroux (Indre) se sont joints à leur collègue marnais et ce dimanche 80 parlementaires, également LR, répondent dans une tribune dans le JDD et expliquent leur profond désaccord.

Il n’y a pas de drogue douce. La drogue est un poison, un fléau que nous devons combattre ! - Les parlementaires signataires de cette tribune dans le JDD.

Cette tribune est à l'initiative du député apparenté LR des Ardennes, Pierre Cordier. Lui et ses collègues députés, sénateurs, ne veulent pas se résoudre à l'idée, mise en avant par le maire de Reims, d'une répression inefficace contre le cannabis et les trafics. "Ce n’est pas parce que les forces de l’ordre ont du mal à venir à bout du trafic qu’il faut légaliser la pratique ! Sinon il faudrait aussi légaliser le trafic d’armes, la fraude fiscale, la prostitution et ne plus sanctionner les vitesses excessives au volant", peut-on lire dans les colonnes de l'hebdomadaire.

Arnaud Robinet, suppléant d'une députée co-signataire de la tribune

Parmi les signataires, Valérie Beauvais, députée Les Républicains de la Marne : elle est contre l'avis de...son suppléant, Arnaud Robinet. Situation cocasse mais pas vraiment surprenante pour l'élu qui reconnaissait le mois dernier au micro de France Bleu Champagne-Ardenne "avoir ouvert un débat qui ne plaît pas au sein même de ma majorité."

Tous veulent lutter contre les trafics et l'insécurité mais tous n'ont pas la même méthode. Hors de question pour les parlementaires signataires de la tribune d’acquiescer une légalisation même encadrée. "Il faut rappeler que le cannabis est particulièrement dangereux pour les mineurs chez qui sa consommation régulière peut engendrer de graves problèmes de santé", rappellent les 80 élus qui souhaitent que l'État poursuive une politique répressive mais aussi pédagogique, notamment à destination des plus jeunes.