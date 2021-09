En détresse extrême, la maman d'une petite fille iséroise autiste appelle à l'aide

Quand Jeanne (nom d'emprunt) montre une vidéo de sa petite fille autiste au club de sport, la fierté se lit dans ses yeux. "C'est une enfant qui réussit par le sport à acquérir petit à petit de l'autonomie" explique-t-elle. "Toutes les difficultés qu'elle peut avoir dans la vie quotidienne, dans la relation aux autres, la compréhension des consignes ... elle acquière tout avec ce sport-là." Si cette maman choisit un autre nom et ne précise pas le sport pratiqué au niveau compétition par sa fille, c'est justement pour la préserver d'une situation qui pourrait l'angoisser.

Je me retrouve dans un état d'épuisement total

Pour permettre à son enfant de suivre les trois entraînements par semaine à Bourgoin-Jallieu et l'emmener à ses cinq rendez-vous médicaux éparpillés entre Chambéry et Grenoble, Jeanne aligne 15 heures de route hebdomadaires. "Je me retrouve dans un état d'épuisement total, où je passe mon temps sur la route, où je suis aidant à temps plein avec une enfant qui dort mal" confit-elle en se remémorant un souvenir effrayant. "Il y a eu une fois où un camion m'a klaxonnée parce que je commençais à piquer du nez et là je me suis dit, mais en fait c'est plus possible, on ne peut pas me laisser dans une situation comme celle-là."

Des logements libres, mais pas pour elles

Elle s'est donc mise en quête d'un logement adapté et mieux placé, autour de Bourgoin-Jallieu. Son dossier stagne depuis des mois, ce qui la pousse à monter en haut d'une grue à Saint-Ismier le 26 août dernier et à témoigner aujourd'hui. "On m'avait dit qu'on ferait tout pour me trouver un logement mais ce qu'il se passe, c'est qu'on ne rentre pas dans les bonnes cases. Vous avez des logements qui correspondaient aux besoins de nos handicaps respectifs et qui ne nous ont pas été attribués parce qu'il y avait trois chambres et qu'on n'est que deux."

Les retours négatifs du bailleur lui sont de plus en plus difficiles à vivre. "C'est d'une injustice totale !" s'exclame la jeune femme. "Il faut qu'il y ait un drame quelque part pour entende qu'on peut être dans une situation de détresse extrême ?" Alors Jeanne frappe à toutes les portes, sollicite les élus, se déplace dans les communautés de communes pour expliquer sa situation mais aucune piste pour l'instant. Sa demande est d'autant plus urgente que sa fille est "en rupture de soins."

Je me suis mise en danger une fois sur une grue en espérant qu'on trouve une solution pour que ma vie ne soit pas en danger tous les jours.

Epuisée et sans solution, elle craint pour sa vie si son dossier n'évolue pas rapidement. Ses médecins l'alertent sur le fait que son corps va flancher. "Je me suis mise en danger une fois sur une grue en espérant qu'on trouve une solution pour que ma vie ne soit pas en danger tous les jours, la réalité elle est là."

Baisser les bras est impossible pour elle. "Ma petite fille, elle a toute la vie devant elle, elle a besoin de moi. Si je disparais, elle n'a plus sa maman, ça sera un drame pour elle. La seule chose que je demande à la société, c'est un logement pour me permettre de conduire moins et de me reposer un petit peu."

Tout son argent finance les soins de son enfant

Jeanne fait face à un énième coup dur. À force d'avaler les kilomètres, le moteur de sa voiture vient de lâcher. Elle n'a pas pu faire d'économies "aux vues de l'importance des fraies de soins de mon enfant", ne peut pas emprunter du fait de problèmes de santé et ne peut donc pas racheter de voiture.

"La situation, elle est catastrophique. Je ne sais même plus comment faire. Si des gens peuvent m'aider, si des choses peuvent bouger ... j'en serais infiniment reconnaissante au nom de ma petite fille, et de moi-même" termine Jeanne, qu'on sent malgré tout prête à mener son combat coûte que coûte.