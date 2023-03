En difficulté à cause de l'inflation, la SPA de Haute-Vienne pourrait fermer au début de l'été

12.000 euros d'électricité le mois dernier... + 30 à 40% sur les croquettes et les médicaments. La situation financière de la SPA de Limoges, déjà précaire avant le début de la crise, continue d'empirer. Le refuge, construit à Couzeix, a aussi la fonction de fourrière départementale. Il accueille en moyenne chaque année 2.000 chiens et chats.

Le contexte économique joue énormément reconnaît son président, Guy Donnart, mais il vient s'ajouter à la problématique plus ancienne de la fourrière et la perception de la redevance que doit verser chaque commune adhérente : "La redevance est beaucoup trop faible et nous n'arrivons pas à la relever et surtout, elle nous arrive beaucoup trop tard, en fin d'année. C'est à dire que nous avançons 400.000 euros et actuellement nous ne les avons pas ! Nous avons juste de quoi assurer le fonctionnement pendant quelques mois." La fourrière affiche un déficit systémique d'environ 170.000 euros annuels précise Guy Donnart.

Le refuge est déficitaire, une première en 10 ans

Malgré l'augmentation à presque 1 euro par habitant, le coût réel de la fourrière est tourne plutôt actuellement à 1,50 euro, poursuit le responsable de la structure. Habituellement, ce sont les dons destinés au fonctionnement du refuge qui permettent de faire tampon, en attendant le versement des communes, mais là aussi ils sont en chute libre en 2022. Avec 120 à 150.000 euros contre 400 à 600.000 euros de dons et de legs les années passées, "pour la première fois en 10 ans, le refuge est déficitaire de 80.000 euros", constate impuissant Guy Donnart.

Aujourd'hui assurer près de 400.000 euros de frais vétérinaire comme en 2022, payer 30 tonnes de nourriture est très compliqué pour l'association.

La SPA de Limoges et de la Haute-Vienne peut compter sur des dons de nourriture réalisés notamment, comme sur la photo, à l'occasion du Noël des animaux © Radio France - Valérie Mosnier

Une fermeture au 1er juin ?

Si aucune solution pérenne n'est trouvée, la SPA de Limoges et ses 16 salariés, pourrait fermer au 1er juin prévient le président. Les animaux seraient au mieux placés dans d'autres refuges ou des familles d'accueil, mais pourraient être aussi euthanasiés. "Ce n'est pas une menace, nous ne menaçons personne, nous constatons un état de fait. Comme beaucoup d'entreprises nous serons dans l'obligation de fermer les portes et de licencier 16 salariés dont certains sont là depuis 25 ans."

Guy Donnart attend maintenant une prise de conscience des collectivités. Il demande une réunion avec les mairies pour augmenter la redevance et la percevoir au premier trimestre. Un courrier a été envoyé au nouveau président de l'association des maires et élus de la Haute-Vienne et des contacts sont pris avec la mairie de Limoges. L'association en appelle également aux dons, en rappelant qu'elle ne fait pas partie du réseau de la SPA de Paris (logo orange).