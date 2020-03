EN DIRECT : 3e jour de confinement en Isère, retrouvez toutes nos infos

7h50. Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne Rhône Alpes était en direct sur France Bleu Isère. En direct, mais confiné depuis chez lui. Il annonce qu'il va répondre à la demande du Président de la République s'agissant des aides aux entreprises. Un fond de soutien est prévu en Auvergne Rhône Alpes "et doté de 100 millions d'euros" déclare Laurent Wauquiez. Le président de la région ajoute aussi que des entreprises vont être mises à contribution pour fabriquer du gel hydroalcoolique.

7h20. Sur notre antenne, Jacques Chanut, président des entreprises françaises du BTP s'interroge et demande de la clarté aux autorités. "La situation est totalement chaotique. Juridiquement on a le droit de travailler, mais on se doit aussi d'assurer la sécurité de nos salariés et on n'a pas le matériel de protection ! Il ne faut pas entraîner nos entrepreneurs dans des galères sans nom, encore plus forte que l'arrêt de chantier... qui serait leur propre responsabilité sur une contamination lors d'un chantier."

7h00. Bonjour et bienvenu dans notre nouveau direct. Sur cette page, nous tentons chaque jour de rassembler toutes les infos utiles au suivi de la crise du Coronavirus Covid-19, et nous tenterons aussi de vous faire sourire.

