Journée d'hommage aux victimes, un an après l'attentat de Nice

Un an jour pour jour après l'attentat au camion sur la promenade des Anglais, Nice rend hommage aux 86 victimes ce vendredi 14 juillet. Suivez les cérémonies et initiatives toute la journée.

Le 14 juillet 2016, le feu d'artifice de la Fête nationale vient à peine de se terminer sur la promenade des Anglais à Nice, quand un camion de 19 tonnes fonce sur la foule sur près de deux kilomètres. L'attentat, revendiqué par l'organisation État islamique, fait 86 morts et des centaines de blessés.

Un an après, Nice leur rend hommage toute la journée de ce vendredi à travers différentes initiatives de solidarité, des cérémonies officielles en présence du président de la République et un grand concert populaire.

Hommage participatif sur le quai des États-Unis de 9h à 20h

À partir de 9h et jusqu’à 20h, les Niçois et les visiteurs sont invités sur le quai des États-Unis pour y déposer des plaques de couleurs bleu-blanc-rouge afin de réaliser un immense message long de 170 mètres, qui sera dévoilé vers 20h. Les familles de victimes, le maire de Nice Christian Estrosi, l’ensemble du comité de suivi et les membres du conseil municipal déposeront les premières plaques.