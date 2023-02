EN DIRECT - Cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites dans le Nord et le Pas-de-Calais

Cinquième journée de mobilisation nationale ce jeudi 16 février contre la réforme des retraites. Alors que l'examen du texte se termine demain à l'Assemblée Nationale, les manifestants défilent une nouvelle fois contre ses articles, et notamment le 7e qui prévoit un report de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans.

Une manifestation prévue à Lille à 14h30

Comme pour les quatre journées de mobilisation précédentes, la plus grosse manifestation de la région est attendue à Lille, porte de Paris, à 14h30. Samedi dernier, entre 70.000 (selon l'intersyndicale) et 9.500 manifestants (selon la préfecture) avaient défilé dans les rues lilloises.

Mobilisation en baisse ce jeudi matin dans le reste de la région

Plusieurs cortèges sont partis ce jeudi matin de Maubeuge, Valenciennes et Douai dans le Nord et de Calais, Boulogne-sur-Mer et Arras dans le Pas-de-Calais. Plusieurs élus écologistes et insoumis, ainsi que les syndicats comme la CGT, la FSU et FO faisaient partis des manifestants.

Selon l'intersyndicale, ils étaient 3.000 ce matin à Boulogne-sur-Mer (contre 2.600 manifestants selon la préfecture, 6.000 selon la CGT le mardi 7 février), 2.500 à Arras (contre 2.600 manifestants selon la préfecture mardi 7 février et 4.000 selon la CGT), 4.000 à Valenciennes, environ un millier à Maubeuge et 3.000 à Douai (contre 3.000 selon la préfecture et 3.700 la semaine dernière). Des chiffres en baisse par rapport à la manifestation de samedi dernier et de la précédente mobilisation en semaine le 7 février dernier .