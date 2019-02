EN DIRECT : circulation dense pour l'accès aux stations de ski des Pays de Savoie

Beaucoup de monde ce samedi sur la route des stations de ski, pour le premier week-end de grand départ des vacances d'hiver. 80.0000 véhicules se croisent dans les vallées de Maurienne et Tarentaise. Suivez l'évolution du trafic en direct du PC Osiris d'Albertville.

A RETENIR

Premier samedi de grand départ vers les stations de ski. La zone B donne le coup d'envoi des vacances d'hiver.

vers les stations de ski. La zone B donne le coup d'envoi des vacances d'hiver. La journée est classée orange dans la région Auvergne Rhône-Alpes par Bison futé.

dans la région Auvergne Rhône-Alpes par Bison futé. Plus de 80.000 véhicules vont se croiser samedi dans les vallées de Tarentaise et de Maurienne.

vont se croiser samedi dans les vallées de Tarentaise et de Maurienne. Inforoute sur France Bleu Pays de Savoie tous les quarts d'heure en direct du PC Osiris.

EN DIRECT

11h - En raison de chutes de neige en altitude, l'accès final à certaines stations comme Les Arcs ou Courchevel nécessite des équipements spéciaux.

10h30 - Régulation mise en place sur la Voie Rapide Urbaine de Chambéry, afin de tenter de fluidifier le trafic. Des feux de régulation sont également activés en Tarentaise au niveau du tunnel du Siaix, afin d'éviter des bouchons sous le tunnel.

10h - 16 kilomètres de bouchons entre Lyon et Chambéry. Bouchons et forts ralentissements entres les tunnels de Dullin et de l'Epine sur l'A43 ainsi que sur la Voie Rapide Urbaine de Chambéry, jusqu'à Montmélian.

9H45 - L'opération escargot est terminée entre le péage de Saint Hélène sur Isère et Albertville. Les gilets jaunes distribuent actuellement des tracts au rond point de l'entrée d'Albertville, en direction de Ugine, ce qui crée un ralentissement important.

9h - Les gilets jaunes rassemblés depuis le début de matinée au péage de Saint-Hélène-sur-Isère ont décidé de mettre en place une opération escargot jusqu'à Albertville.

8h30 - Rappel, la route des gorges de l'Arly est fermée depuis vendredi soir, et ce pour une durée indéterminée, en raison des risques d'éboulement dans le secteur sensible des Cliets. Une déviation est obligatoire par Héry-sur-Ugine.

8h - Le PC Osiris à Albertville est prêt pour réguler la circulation si besoin entre Albertville et Moutiers.

Le PC Osiris à Albertville © Radio France - Anabelle Gallotti

Suivez l'évolution du trafic tous les quarts d'heure en direct sur France Bleu Pays de Savoie avec Anabelle Gallotti. Cet après-midi, émission spéciale Inforoute à partir de 14h pilotée par Julien Manniez.

7h / Plus de 80.000 véhicules vont se croiser dans les vallées de Maurienne et de Tarentaise en ce premier samedi de grand départ vers les stations. La Zone B donne le coup d'envoi des vacances d'hiver.