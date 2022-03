DIRECT - Suivez l'hommage aux victimes des attentats de Toulouse et Montauban commis par Merah il y a 10 ans

Les cérémonies de commémoration des dix ans des attentats de Toulouse et Montauban ont lieu ce dimanche 20 mars à Toulouse en présence des présidents français et israélien. Ces attentats perpétrés en mars 2012 par le terroriste islamiste Mohammed Merah avait fait sept victimes, dont trois enfants.

Des cérémonies en hommage aux sept victimes assassinées en mars 2012 par le terroriste islamiste Mohammed Merah ont lieu ce dimanche à Toulouse à l'école juive Orh Torah et à la Halle aux Grains en présence d'Emmanuel Macron et du président israélien Isaac Herzog. Entre le 11 mars et le 19 mars 2012, Mohammed Merah tue Imad Ibn Ziaten (30 ans), près du gymnase de l'Hers à Toulouse. Il assassine deux autres militaires, des parachutistes à Montauban : Mohamed Legouad et Abel Chennouf. Le jeune délinquant radicalisé ouvre aussi le feu devant l'école juive Ozar Hatorah de Toulouse. Un enseignant, Jonathan Sandler (30 ans), ses enfants Arié (six ans) et Gabriel (trois ans et demi), et la fille du directeur de l'établissement, Myriam Monsonego (huit ans et demi), sont tués. Le djiihadiste est abattu par le RAID le 22 mars 2012 dans son appartement toulousain.

L'essentiel

Emmanuel Macron et son homologue israélien Isaac Herzog se rendent ce dimanche à Toulouse aux cérémonies de commémoration du dixième anniversaire des attentats perpétrés par Mohamed Merah qui avaient fait sept morts.

Près de 2.000 personnes sont invitées pour ces cérémonies organisées par le Conseil Représentatif des Institutions Juives de France.

Émission spéciale sur France Bleu Occitanie de 14h à 18h pour vivre tous les temps forts des cérémonies.

Suivez le direct

12h45. Emmanuel Macron et son homologue israélien Isaac Herzog doivent déposer une gerbe dans la cour de l'école Ohr Torah (anciennement école Otzar Hatorah), au pied de "l'Arbre de vie", un monument en hommage aux victimes, un peu après 15h avant un temps d’échange avec Yaacov Monsonego, le directeur de l’école et son épouse, qui ont perdu leur fille Myriam, assassinée le 19 mars 2012.

12h30. Une première cérémonie d'hommage s'est déroulée dans l’intimité, à l’école juive Ohr Torah dans le quartier toulousain de la Roseraie ce dimanche matin. Le 19 mars 2012, devant cet établissement qui s'appelait alors Ozar Hatorat, Mohammed Merah avait assassiné un enseignant, Jonathan Sandler (30 ans), ses enfants Arié (six ans) et Gabriel (trois ans et demi), et la fille du directeur de l'établissement, Myriam Monsonego (huit ans et demi). Réunies autour de l'arbre de vie sur lequel sont inscrit les noms des quatre victimes, quelques dizaines de personnes, des membres et proches de la famille des victimes, des membres de la communauté juive de Toulouse, se sont réunies pour saluer leur mémoire. Parmi elles, l'ancien Premier ministre Manuel Valls était présent.

L'"arbre de vie", situé dans la cour de l’école Ohr Torah à Toulouse, est un monument en hommage au quatre victimes assassinées par Mohammed Merah le 19 mars 2012 devant l'établissement. © Maxppp - REMY GABALDA

12h15. "La présence conjointe (de MM. Macron et Herzog) entend marquer l'amitié qui lie la France et Israël, ainsi que la volonté des deux chefs d'Etat de poursuivre leur lutte commune contre le terrorisme et contre l'antisémitisme", indique l'Elysée. Deux anciens président de la République, Nicolas Sarkozy et François Hollande, mais aussi l’ancien Premier ministre Manuel Valls, le président du Sénat Gérard Larcher, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la maire de Paris, Anne Hidalgo, sont également attendus.

12h. Bienvenue dans ce direct. Plus de 2.000 personnes sont attendues ce dimanche après-midi pour rendre hommage aux victimes des attentats de Toulouse et Montauban perpétrés en mars 2012 par le terroriste Mohammed Merah. Emmanuel Macron et Isaac Herzog, son homologue israélien, participent à ces cérémonies organisées par le Conseil Représentatif des Institutions Juives de France (Crif). Le chef de l'État avait accepté l'invitation dans un discours lu lors du dîner du Crif fin février à Paris, en appelant à une "mobilisation générale de toute la société" pour lutter contre l'antisémitisme, et en promettant de "continuer le combat" "sans relâche".

Ces commémorations ont des conséquences sur la circulation et le stationnement à Toulouse aux abords de l'école Ohr Torah et de la Halle aux Grains, les lieux où se déroulent cérémonies d'hommage. La préfecture de la Haute-Garonne met en place des zones d'exclusion à l'intérieur desquelles la circulation des piétons et des voitures est interdite de 12h à 20h30 dans le secteur de la Halle aux Grains et de 12h à 18h dans celui de l’école Ohr Torah, dans le quartier de la Roseraie.

