EN DIRECT - Coronavirus : la situation en Isère en cette veille de premier week-end de confinement

Quelques infos utiles

Téléchargez votre attestation dérogatoire pour sortir de chez vous

Un numéro vert est activé 24h/24 pour répondre aux questions : le 0800 130 000

264 décès et 9134 cas de coronavirus confirmés en France mercredi soir

Le direct en Isère

10h47. Les enfants de l'association grenobloise Batuka VI propose un montage vidéo des morceaux qu'ils ont pu reprendre chez eux, face caméra. "Nos enfants voulaient contribuer, à leur niveau, à la sensibilisation autour du fait de bien rester chez soi durant le confinement".

10h00. Délai de paiement, remises d'impôts, reports des loyers... Les mesures de soutien aux entreprises explicitées ici par la préfecture de région Auvergne-Rhône-Alpes :

7h50. Marjolaine Meynier-Millefert, député de l'Isère. Elle n'est pas à l'Assemblée nationale. "Non, je suis chez moi. On fonctionne comme le reste du pays. Télétravail et on limite nos déplacements. On fonctionne en effectif minimum pour le travail parlementaire. On a déjà voté le budget rectificatif, et maintenant, le projet de loi d'État d'urgence sanitaire pour faire face à la situation sanitaire. C'est normal qu'il y ait eu un peu de tergiversation sur la tenue ou non des conseils municipaux, on s'adapte à la situation en ce moment, on voit ce qui se passe en cuisine avant que ça arrive sur la table !".

7h20. Une psychologue intervient sur l'antenne pour nous parler de week-end ! Sandrine Ponson, psychologue clinicienne à Meylan. Situation anxiogène ? "On ne voit pas, on ne peut pas le toucher, c'est un ennemi invisible. C'est angoissant, les gens ont fait leurs courses, dévalisé les pharmacies. Oui, évidemment on peut s'attendre à un nouveau coup de mou ce week-end. C'est intéressant de maintenir des rythmes, des rites du week-end. Le travail n'a pas lieu d'être, ou moins que dans la semaine. La promiscuité amplifie les tensions. L'idée c'est de lâcher et d'être moins exigeant, cultiver la bienveillance. C'est important de rendre les enfants acteurs de ce moment".

7h00. Bienvenue dans ce direct, comme chaque jour, nous essayons de partager avec vous toutes les infos utiles pour vivre en période de confinement. N'hésitez pas à nous transmettre vos infos et vos bons tuyaux via la page Facebook de France Bleu Isère, par exemple.