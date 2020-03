EN DIRECT - Coronavirus : la situation à Orléans et dans le Loiret ce dimanche

A Orléans, la cellule de crise ouverte par la Ville et accessible 7 jours sur 7 au 02 38 79 29 99 a reçu plus d'une centaine d'appels en deux heures et demi ce dimanche. "Les gens veulent savoir ce qui est ouvert, ce qui est fermé, on des questions sur les marchés, les écoles", explique Paul Davy, du service communication de la cellule de crise de la mairie.

A la Ville d'Orléans, seules les mairies sont ouvertes

Ce dimanche, à Orléans, seule la mairie centrale et les mairies de proximité sont ouvertes désormais. Les autres lieux sont fermés (bibliothèques, office de tourisme...). Les marchés alimentaires se déroulent normalement mais le vide-grenier du quartier Dunois et le marché aux tissus de la Source sont annulés.

Parcs et jardins ouverts

Le Parc Floral reste ouvert gratuitement mais les activités (serre, commerciales,…) sont fermées. Il reste donc accessible comme les parcs et jardins de la Ville d’Orléans.

Les églises sont ouvertes, mais les célébrations sont annulées. La Ville d'Orléans explique que "les rassemblements familiaux doivent être limités. Les mariages, les inhumations et les crémations peuvent être tenus mais doivent être limités à un cercle restreint (marié(e)s, témoins et parents pour les mariages)".

Catastrophe économique"

Les cafés, restaurants, cinémas... sont fermés. "C'est une catastrophe économique", c'est très très inquiétant", explique le président de la CPME du Loiret Constant Porcher. "J'ai peur que ce virus fasse plus de morts économiques que de morts réels. Une entreprise qui ne produit plus, ne rentre plus d'argent, ne facture plus, n'a plus d'activités, va très vite se retrouver étranglée. Il va vite falloir arriver à une annulation ure et simple des charges."

Le zoo de Beauval et Chambord fermés

Le zoo de Beauval a été fermé dès samedi soir : "nous avons fermé le parc et nos hôtels", explique Rodolphe Delors, le dirigeant du zooparc du Loir-et-Cher, "nos clients ont dû quitter les lieux en urgence, on organise les choses pour continuer à apporter les soins à nos animaux".

A Chambord, le directeur général du Domaine explique que le château et le Chambord sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Conséquence : une centaine de salariés sont au chômage partiel.

Bureaux de vote ouverts

Comme prévu, le premier tour des élections municipales a débuté comme prévu ce dimanche, et les bureaux de vote ont ouvert à 8h dans le Loiret. François Guéroult, de France Bleu Orléans, a constaté dans un bureau de vote du quartier Bannier à Orléans que les mesures d'hygiène (distance "de sécurité"...) sont respectées et que "selon les assesseurs, le taux de participation à 10h est sensiblement le même que d'habitude".

Les bus et tramways circulent

Les bus et tramways circulent normalement dans l'agglomération d'Orléans ce dimanche matin. Mais le syndicat SUD de TAO (Transports de l'Agglomération d'Orléans) demande la mise en place du droit de retrait des conducteurs et chauffeurs : une réunion en urgence avec les élus du personnel est prévue ce dimanche à 15h, avec la direction de TAO, "pour faire le point sur les mesures annoncées samedi soir par le Premier ministre".

Nicolas Provini, du syndicat CFDT, explique qu'il ne demande pas le droit de retrait pour les conducteurs et chauffeurs de TAO, "même si ça peut évoluer plus tard". "Les collègues sont inquiets, les conducteurs sont une profession à risques car on reçoit beaucoup de publics, mais des mesures sont prises : on roulera avec la vitre anti-agressions relevée, on ne vendra plus de tickets de bus à bord", poursuit Nicolas Provini.

Réduction du trafic TAO

TAO communiquera sur les mesures prises vers le milieu d'après-midi ce dimanche. La régie des transports en commun de l'agglo orléanaise a déjà annoncé vendredi une réduction de la circulation des bus et tramways : 95% des trams de la ligne A circuleront et 90°% sur la ligne B. Concernant les bus, voici la liste complète de ce qui circule à partir de lundi :

Ligne 1 : 11 minute de fréquence / Ligne 2 : 15 minutes de fréquence le matin et 12 minutes l’après-midi / Ligne 3 : fréquence entre 11 et 15 minutes / Ligne 4 : fréquence entre 15 et 30 minutes / Ligne 5 circule à 65% / Ligne 6 circule à 80% / Ligne 7 circule à 65% / Ligne 8 circule à 60% / Ligne 9 circule à 80% / Ligne 11 circule à 85% / Ligne 12 circule à 33% / Ligne 13 circule à 30% / Ligne 15 circule à 35% / Ligne 16 circule à 35% / Ligne 17 circule à 30% / Ligne 18 circule à 70% / Ligne 19 supprimée / Ligne L : supprimée / Ligne O : supprimée / Ligne 20 circule à 100% / Les lignes 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 73 sont supprimées / Les lignes 28, 70, 72 circulent à 100% / Ligne 71 à 80%