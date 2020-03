EN DIRECT - Coronavirus : les dernières informations ce lundi dans le Loiret

France Bleu Orléans est mobilisée, de nouveau, ce lundi pour vous informer sur l'épidémie de coronavirus : 71 cas avérés recensés en Centre Val-de-Loire ce lundi matin, dont 22 dans le Loiret. Les lieux non indispensables, et les établissements scolaires sont fermés.

France Bleu Orléans se mobilise en direct ce lundi pour vous informer sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en France et dans le Loiret.

Les bus et trams circulent à Orléans

Jean-Philippe Deloge, directeur marketing de TAO (Transports de l'agglo d'Orléans), explique qu'à partir de ce lundi, "les bus et trams circulent, avec des horaires allégés en raison de la fermeture des établissements scolaires qui fait qu'on n'a plus d'élèves à transporter, et aussi parce que certains agents TAO doivent rester garder leurs enfants".

Après une réunion entre la direction et le représentants du personnel ce dimanche, "il a été convenu d'un certain nombre de mesures de sécurité : la montée se fera par la ou les portes arrière uniquement, et dans le trams, les petites portes simples près des cabines des conducteurs seront fermées. Et on a créé une zone de sécurité autour du poste de conduite, interdite aux usagers". On rappelle qu'il n'y a plus de vente de tickets dans le bus ni à l'agence TAO en centre-ville d'Orléans. La vente se fait dans les distributeurs automatiques ou sur internet.

On assure 66% de l'offre habituelle"

Globalement, explique Jean-Philippe Deloge, "on assure 66% de l'offre : les lignes de trams A et B circulent proche de la normale, à 100% pour la ligne A et à 90% pour la ligne B, tout comme les lignes principales de bus. En revanche, beaucoup d'autres lignes de bus sont supprimées ou fortement réduites, notamment celles qui transportent habituellement beaucoup de scolaires."

Et le responsable marketing de TAO rappelle : "le message est de limiter les déplacements, c'est vraiment le meilleur conseil pour éviter la propagation du virus. Ne se déplacer que si c'est indispensable."

Laurent Habert, directeur général de l'agence régionale de santé, explique sur France Bleu Orléans que 71 cas de coronavirus sont avérés : "on n'a pas encore de décès et très peu de personnes en réanimation, on reste une région moins touchée que d'autres, mais on sait que le virus va progresser". Ces chiffres reflètent-ils la réalité ? "Il y a nécessairement plus de cas car nous ne testons pas tout le monde".

"La situation est très préoccupante, l'épidémie progresse, notamment en Alsace qui a été un foyer dès le début. En Ile-de-France, où le virus circule, le nombre de cas progresse très vite. Et comme nous sommes proches de l'Ile de France, nous serons touchés en Centre Val-de-Loire comme les autres régions."

Se balader en bord de Loire comme ce dimanche à Orléans, était-ce une bonne idée ? "Il faut modifier ces comportements sociaux, rester chez soi au maximum, télétravailler : ça s'applique aux personnes âgées certes mais aussi à toute la population, il faut avoir un minimum de vie sociale, se balader en masse sur les bords d eloire, échanger avec d'autres promeneurs ce n'est pas une bonne idée. Ca touche aussi des personnes plus jeunes, des personnes de 50 ans, voire moins, avec une forme sévère de la madie