La France est confinée depuis le 17 mars. Suivez en temps réel, l'information sur l'épidémie de coronavirus dans la Marne et les Ardennes ce vendredi 20 mars.

DIRECT - Coronavirus : suivez la situation dans la Marne et les Ardennes ce vendredi

Dans la Marne et les Ardennes, comme dans toute la France, la population est appelée à limiter au maximum ses déplacements pour endiguer l'épidémie de coronavirus. Suivez, en temps réel, les dernières informations, ce vendredi 20 mars, les initiatives solidaires, les conseils, les infos pratiques...

L'essentiel

le Grand Est compte, selon le dernier communiqué de l'ARS (19 mars), 1.169 personnes hospitalisées depuis le début de l'épidémie et 93 morts

depuis le début de l'épidémie et les mesures de confinement sont surveillées par les forces de l'ordre, avec une multiplication des contrôles ces dernières à Sedan et à Charleville-Mézières, par exemple. A Reims, les policiers municipaux peuvent verbaliser

Comment et où télécharger l'attestation dérogatoire pour sortir de chez vous ? Cliquez ici pour le faire.

10h30 : doit-on craindre un black out d'internet avec l'explosion des connexions ? Les réponses d'Olivier Cattiaux dans sa chronique Oeil du Web sur France Bleu Champagne Ardennes.

8h40 - La prolongation du confinement est "probable". La porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a indiqué ce vendredi qu'il était "assez probable" que la période de confinement de quinze jours instaurée en France pour freiner la propagation du coronavirus sera prolongée. Mais la mise en place d'un couvre feu n'est "pour l'instant pas envisagée", a-t-elle dit sur BFMTV et RMC.

La durée du confinement sera de "six semaines, voire plus" a expliqué sur franceinfo ce vendredi sur franceinfo Yazdan Yazdanpanah, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat à Paris, directeur de l'infectiologie à l'Inserm et expert auprès de l'OMS

7h45 - Des couturières fabriquent des masques pour les soignants à Bétheny

7h18 - Nouveaux horaires dans le Sedanais pour les lignes A, B et C du réseau de bus TAC

7h14 - Les policiers municipaux peuvent verbaliser les contrevenants aux restrictions de déplacement

D'ailleurs, les verbalisations pour déplacements non autorisés se multiplient. À Sedan et à Charleville-Mézières, plusieurs dizaines ont été dressés ce jeudi 19 mars, contre un seul la veille.

7h - Edouard Philippe annonce le report de l'installation des nouveaux conseils municipaux élus dimanche. Le mandat des équipes sortantes voient leurs mandats prolongées jusqu'à mi-mai au moins.