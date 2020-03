EN DIRECT - Coronavirus : toute l'info en Isère de ce dimanche 29 mars

Nous en sommes au 13e jour de confinement pour cause de pandémie de coronavirus en France. Transferts de malades en Isère, l'appel à l'aides des horticulteurs et pépiniéristes et toutes les infos en direct de ce dimanche 29 mars.

À retenir

Le direct en Isère

9h52. Il fallait s'y attendre, la 20e édition de l'opération 100.000 tulipes pour les enfants atteints du cancer est annulée en Isère, en raison de la crise sanitaire actuelle. Elle devait se tenir de fin mars à fin avril et les fonds issus de la récolte devaient servir au service du Professeur Plantaz de l'hôpital Nord de Grenoble. Pour aider les enfants malades et permettre à l'opération de se maintenir l'année prochaine, une cagnotte en ligne est lancée. Pour y participer, cliquez ici.

La vente des tulipes de l'année dernière a permi de récolter 50.000 euros. © Radio France - Nicolas Joly

9h34. Les horticulteurs et pépiniéristes d'Auvergne-Rhône-Alpes subissent de plein fouet le confinement. Le printemps est normalement la période à laquelle ils font leur chiffre d'affaire mais cette année, impossible de vendre leurs végétaux aux entreprises ou aux particuliers. "Seule la grande distribution (qui vend aussi des produits alimentaires) peut encore vendre des produits horticoles et potagers mais ce sont souvent des végétaux qui viennent de l'étranger", regrette Dominique Bonnardon, pépiniériste à La-Côte-Saint-André et président pour l'Isère, la Drôme et l'Ardèche de la FNPHP. Face à la situation, ces professions demandent l'autorisation à l’État d'installer des "drives" chez les producteurs et de pouvoir livrer des commandes passées par internet ou par téléphone.

8h57. On vous rappelle cette information importante : 10 patients atteints du coronavirus et actuellement hospitalisés en Bourgogne-Franche-Comté seront transférés au CHU de Grenoble dans les prochains jours. En tout, 40 malades vont être transférés dans les hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour désengorger les établissements de l'est de la France. Plus d'informations dans notre article.

Le CHU Grenoble Alpes va accueillir des malades de l'est de la France. © Radio France - Laurent Gallien

8h23. Le dernier bilan de l'Agence régionale de Santé fait état de 1.943 patients atteints du coronavirus et hospitalisés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont 441 sont actuellement en réanimation. On dénombre 196 décès dans la journée d'hier, samedi, soit 30 de plus en 24 heures. L'Isère déplore à ce jour 122 cas hospitalisés et 6 décès.

8h00. Bonjour et bienvenue dans ce direct. L'Isère entame son 13e jour de confinement. Nous continuons et continuerons de vous donner ici l'essentiel de l'information près de chez vous.