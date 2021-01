EN DIRECT - Depuis l'Alpe d'Huez, 2e étape de la tournée des massifs Isérois

C'est l'un des fleurons de l'Isère : la station de l'Alpe d'Huez, connue été comme hiver. Son domaine skiable, ses célèbres lacets parcourus par le Tour de France. En ce moment, la station est comme toutes les autres, pénalisée par la fermeture des remontées mécaniques.

4 massifs, 4 émissions

Néanmoins, les stations ne sont pas fermées, et les professionnels de la montagne s'évertuent à le dire : il y a de quoi faire, même sans télésièges et télécabines ! Tour d'horizon ce matin, depuis l'hôtel des Grandes Rousses, après les 7 Laux mercedi dernier et avant Autrans-Méaudre et St-Pierre-de-Chartreuse, d'une grande station au cœur de la tempête du Coronavirus, mais une grande station qui ne veut pas baisser les bras.

Le studio de France Bleu Isère à l'hôtel des Grandes Rousses © Radio France - Benjamin Bourgine

7h30, François BADJILY, directeur de l’office du Tourisme de l'Alpe d'Huez. "Quand on voit les conditions de soleil et de neige, ça doit donner envie à beaucoup de monde, venez à la montagne, on a toujours été un destination de vacances, avec ou sans ski. Jusqu'à présent, j'ai toujours compris et soutenu les décisions du gouvernement, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incompréhension aujourd'hui". La fermeture des stations s'expliquent entre autres par le nombre de skieurs qui se blessent et vont à l'hôpital pendant la saison d'hiver. Un argument compréhensible ? "J'entends l'argument, mais je n'y crois pas du tout. On a fait le compte sur une station comme la nôtre, c'est 10 malades par an qui finissent en réanimation depuis chez nous. Donc ce qui a fait peur, c'est la convivialité, de voir que les gens se seraient rencontrés".

François Badjily, de l'office de tourisme © Radio France - Benjamin Bourgine

7h16, La Nouvelle Eco : Fabrice BOUTET, directeur général de SATA Group : Alpe d’Huez, les 2 Alpes et la Grave. "On était tous prêts pour faire un beau mariage, pour intégrer les 2 Alpes dans le groupe SATA, mais une saison blanche ça veut dire passer son temps à recalculer son investissement les indemnités. Mais en même temps, il faut regarder les projets. On a recours à un PGE (prêt garanti par l'état), donc il faut travailler nos ressources. Effet boule de neige ? C'est bien choisi, même un peu avalancheux. On a entre 800 et 850 salariés. Les saisonniers ont été embauchés, mais mis en activité partielle." Et le projet de liaison entre les 2 Alpes et l'Alpe d'Huez ? "Non, il ne faut pas le remettre en question, car ce n'est pas juste un projet ski, c'est d'abord un transport".

Fabrice Boutet, directeur de la SATA © Radio France - Benjamin Bourgine

Comment l'ESF fonctionne-t-elle ?

6h55, Xavier PERRIER-MICHON, directeur de l’ESF (350 moniteurs habituellement). "Aujourd'hui, 5, 6 moniteurs maximum par jour sont occupés. ski de rando, ski débutants avec le tapis pour les plus petits. Toutes les activités nordiques, de ski de rando, de raquettes peuvent quand même se pratiquer ! Un 3e confinement ? J'ose même pas l'imaginer. On est maintenu en vie, même si les annonces successives ne nous plaisent pas, mais on n'y croit plus à l'ouverture des remontées mécaniques. Ce qu'on a fait à Noël et au jour de l'an, on y a pris du plaisir, garder ce lien avec les clients, c'est essentiel."

Xavier Perrier-Michon, de l'ESF © Radio France - Benjamin Bourgine

Dameur et berger

6h42, deuxième au micro : Tony Delmonte. Il était éleveur et berger. Aujourd'hui retraité de cette activité, il est devenu dameur de pistes. Une dameuse "ça se conduit facilement", mais régler les outils comme la fraise et les lames, "ça c'est difficile". On a un plan de damage, avec les informations de pisteurs notamment. On commence à la fermeture des pistes, et on fini vers 1h, 2h du matin. Cette saison, pour lui, c'est la dernière. "C'est un plaisir de travailler sur ces machines, mais _il faut laisser la place aux jeunes_, surtout qu'ils cherchent du boulot !"

Tony Delmonte, dameur bientôt retraité © Radio France - Benjamin Bourgine

Le métier de pisteur

6h25, premier invité : Pisteur, secouriste, et artificier. Fabrice Bouilloud a commencé dès 18 ans. Une soixantaine de pisteurs comme lui travaillent à l'Alpe d'Huez. Entre autres, quand le manteau neigeux est dangereux, son travail consiste à déclencher des avalanches, pour sécuriser le Domaine skiable, mais aussi et bien sûr faire le balisage, vérifier l'état des pistes, et intervenir en cas de problème avec des skieurs "il ne faut pas passer au-delà des cordes" rappelle Fabrice. Essentiel bien sûr... quand on peut skier. Concrètement, quelques personnes skient quand même ici. Les jeunes des clubs et les sportifs prodessionnels.

Fabrice Bouilloud, chef de secteur, pisteur secouriste et artificier © Radio France - Benjamin Bourgine