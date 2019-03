EN DIRECT - Gilets jaunes : l'acte XX de la mobilisation à Avignon

Vaucluse, France

11 H - Premiers contrôles dans la rue de la République. Des passants avec des sacs à dos sont arrêtés et fouillés par des policiers en tenue de maintien de l'ordre.

10 H - Il n'est possible d'accéder au centre ville d'Avignon que par la porte de la République ce samedi matin. Le centre ville est encerclé par les forces de l'ordre. Toutes les portes sont fermées sauf pour les voitures et piétons qui veulent sortir du centre ville. Pour rentrer, seule la porte de la république est accessible. Les voitures et les piétons sont fouillés. Il faut justifier aussi de la raison pour laquelle on veut accéder au centre ville.

Des barrages et fouilles sont aussi réalisés au rond point de Réalpanier et au parc des Expositions ou un rassemblement de motards est annoncé à 11 h . Un hélicoptère de la gendarmerie survole le centre ville.

