EN DIRECT - Grand débat : suivez la visite d'Emmanuel Macron dans l'Indre

Indre, France

Pour son septième déplacement depuis le lancement du Grand débat, le Président de la République a choisi l'Indre ce jeudi 14 février. Attentif à ne pas lasser, il n'y aura pas de débat avec plusieurs centaines de personnes mais plutôt un échange avec une trentaine de maires en matinée à Gargilesse-Dampierre, la commune du président de l'Association des maires ruraux de France, Vanik Berberian. L'après-midi, il doit rencontrer une cinquantaine de chefs d'entreprise.

L'essentiel

C'est le septième déplacement d'Emmanuel Macron dans le cadre du Grand débat.

Le Président de la République est attendu à 11h à Gargilesse où il échangera avec des maires sur le développement local.

Ce jeudi après-midi, Emmanuel Macron échangera avec des chefs d'entreprise dans les locaux de la société Egide Aviation à Déols.

Notre direct

9h25 : Le chef de l'Etat est attendu à 11h à Gargilesse-Dampierre. Le maire Vanik Berberian, également président de l'Association des maires ruraux, lui présentera l'équipe municipale avant de lui faire signer le livre d'or. La venue d'Emmanuel Macron dans cette commune de 300 habitants est placée sous le signe du développement local indique la préfecture de l'Indre.

Emmanuel Macron est attendu à Gargilesse à 11h ce jeudi © Radio France - Frédéric Denis

8h50 : Emmanuel Macron sera accompagné de quatre ministres ou secrétaire d'Etat et par une quarantaine d'élus ou de parlementaires. Les attroupements de personnes sont interdits de 8 heures à 17 heures ce jeudi à Gargilesse-Dampierre.

8h30 : De nombreuses routes sont coupées à la circulation en attendant l'arrivée du président de la République à Gargilesse-Dampierre.

Route barrée à Baraize pour accéder à Gargilesse-Dampierre © Radio France - Frédéric Denis

...et contrôles d'identité... © Radio France - Frédéric Denis

De nombreuses routes départementales et communales sont coupées à l'occasion de la venue du chef de l'Etat, Emmanuel Macron, ce jeudi 14 février 2019 à Gargilesse-Dampierre dans le sud de l'Indre. Vous retrouvez ci-dessous la carte des axes perturbés et le tracé de la déviation mise en place par le conseil départemental de l'Indre. Ces mesures sont entrées en application ce mercredi 13 février à 20 heures et sont en vigueur jusqu'à 17 heures ce jeudi.

La carte des routes barrées à l'occasion de la visite du c chef de l'état dans l'Indre - Conseil Départemental de l'Indre

8h20 : Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce direct pour suivre le déplacement d'Emmanuel Macron dans l'Indre ce jeudi. Dans le cadre du "Grand débat national", le président de la République se rend dans le Berry pour échanger avec des maires et des chefs d'entreprises. Il a déjà rencontré des gilets jaunes à Valence, le 24 janvier, ainsi que des élus locaux, en Normandie le 15 janvier et le Sud-Ouest le 18 janvier.