EN DIRECT - Grève du 15 mars : suivez la mobilisation francilienne

Entre 50.000 et 80.000 manifestants sont attendus dans les rues de Paris, selon les renseignements territoriaux, pour la 8ème journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites ce mercredi. Le cortège doit partir de l'esplanade des Invalides à 14 heures, en direction de la place d'Italie.

En parallèle, les mouvements de grève se poursuivent chez une partie des éboueurs de la capitale, à la RATP et à la SNCF. Le trafic est perturbé sur les lignes de métro 2, 3, 7, 8, 12 et 13, ainsi que dans les Transilien et RER , avec seulement un train sur deux sur les lignes A et B. Sur le RER D, seuls 40% des trains circulent et l'interconnexion est suspendue entre Châtelet-les-Halles et Gare de Lyon.

8h - Le chantier du Centre Aquatique Olympique de Saint-Denis est bloqué ce mercredi matin, avec une occupation des lieux par plusieurs collectifs et associations locales. "Contre la réforme des retraite, nous mettons leur économie destructrice à l’arrêt !", écrit le collectif Saccage 2024. "Habitant-es et travailleur-ses de Saint-Denis et de ses alentours, nous sommes violemment touché-es par cette réforme injuste", précise-t-il. Le lieu n'est pas choisi au hasard pour les opposants : "cette piscine participe à la gentrification de la Seine-Saint-Denis, expulsant les habitant-es au profit de promoteurs", estiment-ils. Ils dénoncent aussi les "cadences infernales" sur les chantiers des Jeux Olympiques et Paralympiques.

7h55 - Dans le Ve arrondissement de Paris, touché par la grève des éboueurs, la maire (Horizons) Florence Berthout appelle Anne Hidalgo à prendre ses responsabilités et les mesures nécessaires, pour ramasser les poubelles. "On est élu pour faire son job. Et faire son job, c'est diriger une ville qui soit propre et une ville qui soit sécurisée, déclare-t-elle sur franceinfo. Les syndicats sont dans leur rôle. Moi, je demande surtout à la maire de Paris de ne pas confondre la politique politicienne et la gestion d'une ville, et de prendre ses responsabilités. Que va-t-on dire? On va laisser alors pendant des semaines les poubelles s'entasser ? Aujourd'hui, l'immense majorité des éboueurs, c'est encore un autre paradoxe, travaillent. Ce sont encore une fois les garages et les centres d'incinération qui sont bloqués".

7h45 - Le Conseil de Paris, qui a débuté mardi, va être suspendu ce mercredi après-midi entre 13 heures et 16h30 par la maire Anne Hidalgo, pour permettre aux élus qui le souhaitent de rejoindre la manifestation parisienne. Changer Paris, principal groupe d'opposition municipale mené par Rachida Dati, dénonce un "mépris de la maire de Paris à l'égard du conseil de Paris, qui confine désormais au déni de démocratie". Rachida Dati dénonce par ailleurs sur Twitter ce mercredi matin "l'inaction" de la mairie face à la grève des éboueurs.

7h20 - Avec les difficultés attendues dans les transports en commun, de nombreux Franciliens se rabattent sur leur voiture ce mercredi matin. Selon Sytadin, 240 kilomètres de bouchons sont déjà recensés à 7h20.

7h - Alors que les éboueurs de la Ville de Paris ont prolongé mardi leur mouvement de grève jusqu'au 20 mars au moins, le spectre des réquisitions est brandi par le ministère de l'Intérieur. Ce lundi soir, Gérald Darmanin a sollicité le préfet de police de Paris pour qu'il demande à la mairie de "réquisitionner" des moyens de collecte des déchets. Si la mairie ne donne pas suite, "l'Etat se substituera" , indique l'entourage du ministre. "Si l'Etat veut réquisitionner, c'est son problème", indiquait mardi après-midi Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire de Paris. Plus de 7.000 tonnes de déchets s'entassent dans dix arrondissements au dixième jour de grève des éboueurs municipaux et de certaines sociétés privées chargées du ramassage des déchets.