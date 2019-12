EN DIRECT - Grève du 5 décembre : suivez la situation en temps réel à Paris et en Ile-de-France

Paris, Île-de-France, France

Journée noire ce jeudi pour les usagers des transports en commun à Paris et en Ile-de-France. Pour protester contre la réforme des retraites, les syndicats ont lancé un appel à la grève illimitée à partir de ce jeudi 5 décembre 2019. La mobilisation est très forte à la SNCF et à la RATP. La grève touche aussi les enseignants, les personnels hospitaliers et certains services administratifs.

Pour vous aider et vous permettre surtout de vous déplacer, France Bleu Paris vous ouvre son antenne et vous informe en temps réel dès 06h00 jeudi matin. Vous pouvez, vous aussi, aider les autres usagers en donnant des informations en direct au 01 42 30 10 10.

Ce qu'il faut retenir

La situation en direct

5h30 : attention si vous devez vous déplacer en métro. Certaines lignes fonctionnent mais sur ces lignes certaines stations sont fermées. La liste complète de ces stations de métro fermées est sur le site de la ratp.

Petit rappel : 1 Transilien sur 10 roule ce jeudi et 11 lignes de métro sont fermées (2/3/3bis/5/6/7bis/8/10/11/12/13). Sur les lignes où les rames circulent c'est aux heures de pointe surtout que le service fonctionne. La plupart des lignes annoncées ouvertes ne commenceront leur service qu’à 6h30 jusqu’à 9H30 pour reprendre ce soir de 17h à 20h. C’est le cas des lignes 4, 7 et 9 du métro, des tramway T1, T2, T3, et T5 et de toutes les lignes de RER et Transilien à l’exception du RER B sur sa partie Nord.

Pas de grève pour les lignes automatiques 1 et 14 et pour Orlyval mais elles vont être bondées.

5h20 : bonjour à tous et bon courage. La journée s'annonce difficile si vous devez vous déplacer ce jeudi à Paris et en Ile-de-France. France Bleu Paris est à vos côtés toute la journée pour vous aider. N'hésitez pas à partager vos informations dès 06h00 en appelant le 01 42 30 10 10 et suivez ce direct pour savoir ce qui se passe en temps réel sur les routes et dans les transports en commun.