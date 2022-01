EN DIRECT - Jean Castex en visite dans le quartier de la Villeneuve, à Grenoble

La problématique du quartier est au cœur de sa visite. Le premier ministre Jean Castex est arrivé ce samedi matin en Isère. Accompagné de plusieurs autres ministres, comme celui de la Santé, l'Isérois Olivier Véran, il a été accueilli à la Villeneuve, quartier réputé difficile entre Grenoble et Échirolles.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le but de sa visite est de dresser un premier bilan du comité interministériel de la ville, un an après sa mise en place à la Villeneuve. Pour le maire Europe Écologie les Verts de Grenoble, c'est un coup de communication. "Ce qui me choque c'est que l'on est à 70 jours de l'élection présidentielle, a déclaré Éric Piolle ce vendredi après-midi, en amont de la visite. On a un comité qui ne rassemble que des Parisiens et qui viennent faire leur réunion à Grenoble. Nos villes ne sont pas des zoos. S'ils viennent à Grenoble, c'est pour travailler, quand on vient travailler avec quelqu'un, on échange, ce n'est pas ce qu'il se passe"

De son côté, Nadia Hai, la ministre de la Ville, affirme au contraire que ce bilan est l'occasion de montrer que l'État n'abandonne pas les quartiers prioritaires : "Ce quartier est démonstrateur de ce que l'on peut mettre en place pour résoudre des problèmes en profondeur, avec une sécurité davantage présente. Les chiffres le montrent, il y a une baisse des trafics, de la délinquance. Ils sont encourageants depuis que l'on a renforcé les forces de police à Grenoble. L'État est engagé, avec des moyens importants pour s'attaquer à tous ces sujets. C'est ce que nous allons montrer aujourd'hui sur le terrain pour montrer notre détermination à aller au bout des choses."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Plusieurs dizaines d'habitants à Échirolles interpellent le premier ministre. Lui demandant d'améliorer l'insertion, d'augmenter le nombre d'éducateurs. Des habitants inquiets au sujet de l'emploi et des écoles notamment.

Des habitants d'Échirolles demandent plus d'éducateurs au premier ministre © Radio France - Léo Corcos

En réaction à cette visite, une manifestation est prévue à 10 heures ce samedi,à l'arrêt de tram A la Bruyère, pour le droit à un logement digne, contre les démolitions imposées et la hausse des loyers notamment.