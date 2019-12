EN DIRECT : la grève du 5 décembre en Côte-d'or

Journée noire ce jeudi dans vos transports, les écoles, les tribunaux, et plus généralement dans les services publics. L'évolution de la situation en direct.

Universelle, par points, "plus juste", le système de retraites imaginé par Emmanuel Macron ambitionne de ramasser les 42 régimes de retraites actuels en un seul dispositif, pour clarifier les choses, selon le président. Un changement majeur qui signe la fin des régimes dits spéciaux, à la SNCF, à la RATP, ou chez EDF. Mais ce changement n'est pas du goût de nombreux Français, bien déterminés à faire barrage au gouvernement en ce jeudi 5 décembre. Au total, 250 événements sont organisés sur tout le territoire, à l'appel de plusieurs syndicats et partis d'opposition.

Une quinzaine de manifestations sont prévues dans la région Bourgogne-Franche-Comté. A Dijon, le cortège doit s'élancer à 14h, a priori depuis la place du Théâtre. Et puis à 17h à Montbard, le rassemblement aura lieu place Gambetta.

7h15 : Mais au fait, qu'est-ce que c'est que cette réforme, précisément ?

Qui est concerné ? Avec quelles conséquences potentielles ? Parce que c'est toujours utile de savoir de quoi on parle, vous trouverez ici les réponses à la plupart de vos questions.

7h : peu de trains en Côte-d'Or, un tram sur trois à Dijon

Vous pouvez retrouver les prévisions du trafic SNCF dasn votre gare sur ce lien. La journée s'annonce très calme dans la plupart des gares côte-d'oriennes : selon la SNCF, il ne faut pas attendre mieux qu'un train sur dix pour cette journée.

Les trains prévus en gare de Dijon pour ce jeudi 5 décembre - SNCF

En résumé, un seul TGV pour Paris (7h24), et puis quelques TER ce matin, quelques autres dans l'après-midi et en soirée, assureront la liaison vers Besançon ou Mâcon.

Côté Divia dans l'agglomération dijonnaise, le tram fonctionne en service "dégradé", avec environ un tiers des trajets assurés. Les lignes de bus connaissent des sorts divers. Nous vous en parlions dès mercredi, et ça se confirme ce matin. Toutes les infos en direct sont à retrouver sur le site internet du réseau de transports dijonnais.

6h45 : services publics fortement perturbés

Premier secteur touché, l'enseignement : d'après la FSU 21, au moins 150 écoles primaires (sur 384) resteront fermées pour cette journée. Ça veut dire pas de cantine pour les marmots, et donc des solutions à trouver avec les grands-parents ou la nounou, si la nounou n'est pas en grève.

Autre conséquence : une journée justice morte au tribunal de grande instance de Dijon. Solidaires du mouvement, les avocats du barreau dijonnais se rassemblent dans la matinée (9h30) devant la cité judiciaire, pour défendre leur régime autonome de retraites.

Moins visible dans les hôpitaux, la mobilisation sera pourtant bel et bien effective : certaines opérations non-urgentes pourront être reportées, même si un service minimum sera bien sûr assuré.

La grève n'épargnera pas la police, à l'appel des syndicats Alliance et UNSA. Dès minuit le 4 décembre, et jusqu'à minuit jeudi, les brigades de nuit ne patrouillent pas, et ne répondent qu'aux appels à police secours. Les enquêteurs sont appelés à ne pas procéder à des auditions dans le cadre d'enquêtes préliminaires, sans urgence.

Enfin, vous pourriez trouver porte close si vous vous rendez par exemple dans les locaux de l'Urssaf à Dijon.