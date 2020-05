EN DIRECT | La première journée du déconfinement en Drôme-Ardèche

Après 55 jours d'hibernation, la vie reprend ce lundi. Mais face aux risques de deuxième vague de contamination au coronavirus, ce déconfinement est progressif : vivez avec nous cette journée symbolique. Et forcément très particulière.

Entreprises, commerces, écoles, transports : l'activité reprend ce matin après deux mois de confinement et de lutte contre le Covid-19. Si les autorités sanitaires appellent à la prudence en maintenant la distanciation et en respectant les gestes barrières, les sorties sont de nouveau autorisées sans attestation et les rassemblements tolérés à moins de 10 personnes. Vivez en direct avec France Bleu Drôme Ardèche ce 11 Mai 2020.

6 heures 30 : la gare SNCF de Valence-ville se réveille...doucement. Très peu de voyageurs. Pas de stickers au sol pour matérialiser la distanciation. Mais des consignes de sécurité affichées sur les panneaux lumineux ou les vitres des trains.

La gare de Valence-ville attend les voyageurs. © Radio France - Nathalie Rodrigues

Dans les rames, un siège sur deux est condamné.

Un siège sur deux condamné dans les rames SNCF © Radio France - Nathalie Rodrigues

Le port du masque est obligatoire dans tous les transports en commun et des représentants de la Région Auvergne-Rhône-Alpes sont en gare pour en distribuer aux voyageurs.