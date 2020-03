EN DIRECT - Le confinement en Isère après l'interview d'Edouard Philippe hier, quelles traductions locales ?

9h15 : Manu Di Bango, célèbre chanteur et saxophoniste, est mort à l'âge de 86 ans du coronavirus. Il s'est produit à plusieurs reprises au festival Jazz à Vienne. La dernière fois, c'était en juillet dernier.

9h05. Au cœur d'un terrible dilemme, les entreprises du bâtiment continue de s'interroger et naviguent à vue. Honorer les contrats au prix d'une mise en danger ? La fédération communique une position simple ce matin : attendre un guide claire des bonnes pratiques. Suite aux multiples alertes de la profession relatives aux difficultés rencontrées par les entreprises pour assurer la sécurité des salariés sur les chantiers, des discussions ont été menées entre le gouvernement, la FFB, la CAPEB et la FNTP. Ce samedi 21 mars, le gouvernement et les organisations professionnelles du BTP se sont accordés sur plusieurs principes permettant d'encadrer une reprise sécurisée de l'activité. La première décision est la conception d'un guide de recommandations et de bonne mise en œuvre des gestes barrières professionnels par l'OPPBTP. Ce guide, destiné aux entreprises, sera préalablement soumis à la validation du ministère des Solidarités et de la Santé et du Ministère du Travail.

8h50. Retour sur le dernier bilan en date de l'ARS Auvergne Rhône Alpes : hier, l'Agence Régionale de santé confirmait trois décès en Isère au total. Le détail dans cet article.

8h30. Un premier couvre-feu dans le Nord-Isère, il est instauré à Charvieu-Chavagneux. Le maire Gérard Dezempte a décidé qu'il n'y aurait plus personne dans les rues entre 22h et h du matin. A lire ici.

7h50. L'infectiologue Olivier Epaulard, du CHU de Grenoble-Alpes, réagit à l'interview d'Edouard Philippe lundi soir sur TF1 "Les applaudissements, oui, ça touche le personnel. Le fait de voir que la population soutient le personnel, c'est encourageant. On a de la chance d'avoir ce décalage dans le nombre de cas [par rapport à l'Italie par exemple] de n'avoir pas été touchés par la grande vague. Si le confinement est bien respecté, on peut ne pas être trop fortement touché. Je ne suis pas vraiment sûr que sortir pour aller faire son footing est vraiment indispensable. Et mieux que les applaudissements, tout le monde doit rester chez soi. Évidemment, l'équilibre est difficile à trouver pour le gouvernement. Les gens ont besoin d'aller acheter leur pain, leur nourriture".

7h20. Le président du département, Jean-Pierre Barbier, explique ce que le conseil départemental met en place. 42.000 nouveaux masques seront distribués par le département de l'Isère. "Sur les distributions de masques, on essaye d'équiper tout le personnel qui est au contact des personnes âgées et de celles qui ont besoin de soins à domicile. Nous avions des stocks de masques de la grippe H1N1, et en complémentarité de ce que fait l'État à destination des hôpitaux, des Ehpad, de la médecine de ville, nous avons décidé de participer à cet effort en équipant tous les services de soins à domicile, il est important que les missions de chacun ne soient pas concurrentes, mais complémentaires. Il fallait récupérer ce stock et le conditionner. On recommande aussi 312.000 masques avec le CHU de Grenoble, dans le cadre d'un groupement d'achats. Et on maintient aussi tous les services du département, comme par exemple des numéros d'urgence".

Numéro pour personnes handicapées : 04 38 12 48 88

Numéro pour protection de l'enfance : 04 76 00 32 63 (et le 119, numéro national)

Bonjour et bienvenue dans ce nouveau direct de France Bleu Isère. Infos pratiques, infos locales, sourires, on est là pour vous.