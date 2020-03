EN DIRECT - Le confinement vu de l'Isère, ce mercredi 25 mars

7h50. Cette productrice de viande et fromage, Sylvie Rony, de Saint-Nizier du Moucherotte, habituée des marchés et notamment de celui de Meylan, nous expliquait ce matin toute la difficulté des producteurs face à la fermeture des marchés alimentaires ouverts. "Certains d'entre nous livrent des magasins bio, heureusement certains magasins jouent le jeu et nous prennent un peu plus de choses, mais la majorité, on va être obligés de jeter ! J'ai une copine qui fait du fromage de brebis, lundi elle a fait 600 pots de yaourts. Même en livrant certains magasins bio, elle ne pourra pas tout livrer, elle va en jeter ! Cette décision, on ne la comprend absolument pas. Nous on avait tout mis en place sur les marchés de producteurs, avec des gestes barrières, des zones espacées. On avait fait les efforts ! Là on va faire des livraisons, mais c'est de la vente à la sauvette, c'est pas normal".

L'un de panneaux que vous voyez fréquemment en ce moment © Radio France - Véronique Saviuc

7h20. L'athlète iséroise Melina Robert-Michon nous partage ses sentiments ce matin sur le report des JO de Tokyo. Entre déception et demi-soulagement. "Il y a d'autres priorités en ce moment, ça reste que du sport, il faut privilégier la santé des athlètes et des organisateurs ! Moi je suis chez moi à Lyon et j'essaye de m'organiser pour m'entretenir, ça reste du bricolage et ce n'est pas une préparation optimale. J'ai un petit extérieur, mais je ne peux pas lancer le disque !"

