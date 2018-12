EN DIRECT - Le quatrième samedi de mobilisation des gilets jaunes en Drôme Ardèche

C'est un nouveau temps fort de mobilisation des gilets jaunes qui est attendu en Ardèche et dans la Drôme ce samedi, au 22e jour du mouvement. Les autorités espèrent prévenir d'éventuels dérapages.

8h. Les centres opérationnels départementaux, cellules de crise, sont activés dans les préfectures de Drôme et d'Ardèche.

7h. Un total de 800 policiers et gendarmes sont mobilisés pour que cette nouvelle journée des gilets jaunes se déroule sans incident dans les deux départements. Les préfets ont également pris des arrêtés interdisant la vente de carburant en jerrican, la vente de pétards et fusée et la consommation d'alcool sur la voie publique.