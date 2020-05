EN IMAGES - Lundi 11 mai, jour de déconfinement pluvieux à Clermont-Ferrand

Lundi 11 mai, Clermont-Ferrand se déconfine en douceur et sous la grisaille. S'il ne faut surtout pas crier victoire et relâcher son sens de civisme face l'épidémie de coronavirus, l'activité économique et professionnelle peut redémarrer dans sa grande majorité. Mais rien ne sera tout à fait comme avant. Et il faut impérativement s'imposer des règles sanitaires strictes de vie en communauté. France Bleu Pays d'Auvergne a arpenté la capitale auvergnate pour accompagner ce retour à une vie plus "normale" dans un contexte "anormal".

Peu d'usagers dans les rames de tramway à Clermont © Radio France - Olivier Vidal

7H00 - Dans le tramway

Peu d'usagers ce lundi matin mais tous masqués dans les rames et tout le monde respecte la distanciation sociale et les mesures barrière. Des médiateurs sont d'ailleurs chargés d'expliquer les comportements adaptés. Il n'y aura pas de contraventions à 135 euros en cas de mauvais comportement ou pas non-port de masques pendant les deux prochaines semaines, mais de la pédagogie et de la sensibilisation. Les verbalisations seront actives dès la fin du mois de mai.

Côté trafic, 80% des tramways et 50% des bus circulent ce lundi sur le réseau T2C entre 6 heures et 20 heures. Cela donne un tram toutes les six minutes en moyenne aux heures de pointe. Notez que la gratuité des transports en commun a été prolongée par le SMTC jusqu’au 30 juin. En revanche, le stationnement en surface sera à nouveau payant à partir du jeudi 14 mai.

La place de Jaude est bien vide ce lundi matin © Radio France - Olivier Vidal

7H30 - Place de Jaude

Les oriflammes tricolores ont beau apporter de la couleur autour de la grande place clermontoise, c'est bien la grisaille qui prédomine sur la place de Jaude ce lundi matin. A défait d'être confinée, la capitale auvergnate est encore endormie. Ambiance désertique, parterre humide, le cœur de la ville bat au ralenti en ce début de déconfinement. Il va falloir patienter un peu avant que Jaude ne reprenne vie. La réouverture des centres commerciaux et des magasins alentours devraient grandement y contribuer.

Quelques usagers dans le hall de la garde SNCF de Clermont-Ferrand © Radio France - Olivier Vidal

8H00 - A la gare SNCF

Quelques usagers, quasiment tous masqués, arpentent ce lundi matin la gare de SNCF de Clermont-Ferrand. Un marque au sol est présent de le hall principal. Côté trafic, une seule ligne connaît un trafic normal en Auvergne. Il s'agit de la ligne Clermont-Volvic (cinq allers-retours). Quelques lignes ont un trafic relativement soutenu même s'il y a moins de trains qu'à la normale. C'est le cas sur l'axe principal de la région : Moulins - Vichy - Clermont - Issoire. La SNCF respecte les 50% de TER annoncés dans toute la France pour cette reprise. En revanche, de nombreuses lignes vont devoir attendre avant de voir à nouveau passer des trains. C'est le cas des lignes au départ de Clermont vers Le Puy, Nîmes, Aurillac, Montluçon, des lignes Le Puy - Firminy et Montluçon - Bourges. Quelques bus de substitution circulent mais il faudra être patient pour que la desserte ferroviaire reprenne.

Trois allers-retours Clermont-Paris

Pendant le confinement, la desserte était réduite à un seul aller-retour par jour (au départ et à l'arrivée de la gare de Lyon) au lieu de huit allers-retours en temps normal. Ce lundi, trois allers-retours sont prévus entre Clermont et la capitale, qui retrouvent la gare de Bercy. L'inconnue reste la fréquentation de ces trains, sachant qu'il faudra respecter les règles de distanciation physique. L'accès aux trains les plus chargés pourra être limité si l'affluence est aussi forte que prévue.

La circulation s'intensifie aux entrées de Clermont-Ferrand comme ici au rond-point de Beaumont © Radio France - Olivier Vidal

8H30 - Rond-point de Beaumont

On quitte le centre-ville de Clermont-Ferrand, direction le rond-point de Beaumont. La circulation se fait un peu plus dense depuis 8 heures. Elle devrait encore s'intensifier mardi avec la rentrée scolaire ou encore la réouverture des magasins et enseignes qui sont d'ordinaire fermés le lundi.

D'autres ouvertures cette semaine

Plusieurs équipements seront à nouveau ouverts au cours de la semaine, parfois avec certaines restrictions et toujours en respectant les mesures d'hygiène. C'est le cas des cimetières (dès ce lundi), des parcs et jardins (à compter du 13 mai à midi), des équipements sportifs en extérieur (à partir du 14) ou encore des déchetteries (sur rendez-vous). Les marchés peuvent également rouvrir dès ce lundi. Les producteurs, uniquement alimentaires, devront espacer leurs étals. Ils devront aussi protéger les denrées alimentaires et organiser des couloirs de circulation des flux, en limitant à moins de 100 personnes présentes simultanément dans le marché. Pour les acheteurs, il est conseillé de venir avec votre carte bancaire afin de payer, si vous le pouvez, en paiement sans contact.