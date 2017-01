EN DIRECT – Manque de médecins en Sarthe : notre émission spéciale

DIRECT VIDÉO - Des médecins de moins en moins nombreux et de plus en plus âgés : la Sarthe est un territoire « en tension » pour l’accès aux soins. France Bleu Maine vous donne la parole sur la désertification médicale, dans l’émission « Place de la République ».

Selon l’UFC-Que Choisir, un Sarthois sur huit vit dans ce qu’il est convenu d’appeler un « désert médical ». Un chiffre qui, à lui seul, ne fait qu’esquisser les difficultés grandissantes des Sarthois à trouver un médecin traitant, en milieu rural mais aussi en ville. Aujourd’hui, quatre généralistes sarthois sur dix ont 60 ans et plus. Ils sont de plus en plus nombreux à se regrouper dans des maisons de santé, voire des centres de santé municipaux.

Nous en débattons ce jeudi sur France Bleu Maine, avec, entre autres :

Yves Lacaze, délégué territorial de l’Agence régionale de santé (ARS)

Jean-Pierre Vogel, sénateur-maire (LR) de Bonnétable, ancien vice-président du Conseil départemental de la Sarthe en charge du dossier de la démographie médicale

Le Docteur Frédéric Joly, médecin généraliste au Mans, président de l’Ordre départemental des médecins

Place de la République, c’est une émission interactive, avec vos appels en direct au 02 43 29 10 10 et vos commentaires sur notre page Facebook.