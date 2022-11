EN DIRECT - Suivez la 162e vente des vins des Hospices de Beaune

C'est le grand jour, la 162e vente des vins des Hospices de Beaune, c'est dimanche 20 novembre 2022. Après Jeanne Balibar et Pio Marmaï en 2021, l'animatrice Flavie Flament et et l'acteur Benoît Magimel sont les parrains de cette édition. Cette année, 802 pièces sont mises aux enchères, plus du double de l'an dernier, ou le montant total de la vente avait atteint . Le record de 2021 ( 800.000 euros ) pour la pièce de charité sera-t-il battu ? La somme sera reversée à deux associations d'aide à l'enfance : Princesse Margot et Vision du monde.

