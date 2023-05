EN DIRECT - Suivez la démolition de l'immeuble n°12 de Brésard à Guéret

C'est un jour dont on se souviendra ! A 11 heures ce dimanche 14 mai, l'immeuble n°12 du quartier Brésard à Guéret sera entièrement détruit. Le bâtiment de dix étages va s'effondrer sur lui-même avec la technique du "foudroyage". Quatre étages ont été minés, plus de 1.000 charges explosives ont été posées dans les piliers, les murs, la façade de l'immeuble. Près de 200 kilos d'explosifs vont en l'espace de trois secondes réduire le bâtiment en un immense tas de gravats.

7 heures

L’évacuation commence. Près de 300 personnes doivent quitter leur logement ce dimanche matin et sortir du périmètre de sécurité. Ces personnes habitent dans un rayon de 200 mètres autour de la tour Brésard et ont été minutieusement recensées depuis le début de l'année . Les agents de Creusalis ont jusqu'à 9 heures pour s'assurer qu'il ne reste plus aucun habitant sur place.