EN DIRECT - Suivez la mobilisation du 17 décembre contre la réforme des retraites en Drôme-Ardèche

Plusieurs manifestations sont prévues en Drôme et en Ardèche ce mardi 17 décembre contre la réforme des retraites.

Drôme, France

10h30 : La manifestation débute devant la préfecture de Privas, en Ardèche. Plusieurs centaines de personnes sont rassemblées.

10h : Près de 200 personnes manifestent dans les rues de Romans-sur-Isère.

Une quarantaine de personnes distribuent des tracts à la sortie Montélimar Sud de l'autoroute A7, sans gène à la circulation.

Huit manifestations prévues ce mardi

Tous les syndicats, y compris les réformistes de la CFDT, appellent à manifester contre la réforme des retraites ce mardi 17 décembre. En tout, huit manifestations sont prévues en Drôme-Ardèche :

- à 10h à Romans au départ de la place Ernest-Gailly,

- à 10h30 à Privas au départ de la préfecture,

- à 11h30 à Tournon au départ du kiosque,

- à 14h à Valence au départ du Champ de Mars,

- à 14h à Montélimar au départ de la gare,

- à 14h à Aubenas au départ du rond-point Ponson,

- à 14h à Annonay au départ du Grand Frais de Davézieux,

- à 14h au Cheylard au départ de la mairie.

Accueil perturbé dans 272 écoles

Dans l'Éducation nationale, 15% des instituteurs ont signalé leur intention de faire grève ce mardi dans la Drôme et 28% en Ardèche, d'après les chiffres du rectorat. L'accueil sera particulièrement perturbé dans 272 écoles de nos deux départements où plus d'un quart des enseignants sont grévistes. Le syndicat Snuipp-fsu a recensé de son côté au moins 63 écoles fermées ce mardi en Ardèche et 48 dans la Drôme.

À la SNCF, 1 TER sur 5 circulera ce mardi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour les TGV, il est prévu 11 allers-retours entre Paris et Lyon, 2 allers-retours Lyon/Marseille, 2 allers-retours Lyon/Montpellier.

Le 5 décembre, pour la première journée de mobilisation, près de 15 000 personnes avaient manifesté sur les deux départements.