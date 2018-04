Les affiches et le programme des fêtes de la Madeleine 2018 sont dévoilées ce samedi 7 avril dans les arènes du Plumaçon à Mont-de-Marsan. Suivez cet événement en direct avec France Bleu Gascogne de 12h à 13h.

Fin du suspense ce samedi : les cartels de la Madeleine sont enfin révélés. Quel est le programme de ces cinq jours de fête en bleu et blanc qui animeront Mont-de-Marsan du 18 au 22 juillet ? Présentation et explications en direct des arènes du Plumaçon avec Pierre-Albert Blain, de France Bleu Gascogne. Autour de lui sont notamment invités Charles Dayot, maire de Mont-de-Marsan, Marie Sara, prestataire, et Guillaume François, le président de la commission taurine.

Pour suivre la présentation en direct, c'est ci-dessous, de 12h à 13h, ce samedi 7 avril.

Un jeu de piste pour trouver l'artiste

L'affiche officielle des Fêtes de la Madeleine 2018 est aussi présentée. Depuis quelques semaines, un jeu de piste était organisé sur la page Facebook des Fêtes de la Madeleine pour découvrir qui se cachait derrière cette affiche. L'aviez-vous trouvé ? Pour rappel, les voici :

"J'ai étudié au Prado" "La musique m'inspire" "J'aime les animaux : chats, chiens, chevaux, oiseaux..."

