EN DIRECT - Suivez le débat entre les gilets jaunes et La République En Marche (19h-20h30)

Nice, France

Mobilisé depuis ce vendredi matin, 6 heures, France Bleu Azur termine la journée comme elle a commencé : au plus près des gilets jaunes des Alpes-Maritimes. Votre radio organise un débat ce soir (19h-20h30) entre deux gilets et des représentants de La République En Marche. Vous pouvez aussi réagir et interpeller les intervenants en nous appelant au 04.93.82.03.04

Les manifestants se mobilisent depuis trois semaines pour plus de pouvoir d'achat et une baisse de la fiscalité. Le mouvement de contestation va-t-il faiblir ou s'amplifier ? Quelles solutions pour rétablir le dialogue avec le gouvernement ? Autour de Laure Debeaulieu et Eric Charay : Wilfried et Cyril (deux gilets jaunes) face à Loïc Dombreval (Député LREM) et Hanaene Telghemti (militante En Marche).

Suivez le débat EN DIRECT et réagissez au 04.93.82.03.04 !