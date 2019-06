EN DIRECT - Suivez les cérémonies du 75e anniversaire du Débarquement en Normandie

On commémore ce jeudi 6 juin 2019 le 75e anniversaire du Débarquement. Des vétérans du Jour J mais aussi des chefs d'Etat et des têtes couronnées se retrouvent en Normandie pour l'événement.

Normandie, France

Il y a 75 ans ce jeudi 6 juin 2019 débarquaient sur les plages normandes des soldats notamment anglais, américains, canadiens et même quelques Français, ceux qu'on a appelé les Commandos Kieffer. Depuis la mer ou en parachute, le 6 juin 1944, ils ont affronté les balles nazies pour participer à la libération de la France et de l'Europe.

L'essentiel :

En présence de 500 vétérans dont le grand âge n'altère pas l'envie de témoigner, ce jeudi, on commémore le Débarquement et on célèbre la paix en Normandie.

et on célèbre la paix en Normandie. Plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement dont Emmanuel Macron, Donald Trump, Theresa May, le Prince Charles, le prince Albert de Monaco participent aux cérémonies (une dizaine au fil de la journée).

participent aux cérémonies (une dizaine au fil de la journée). Le dispositif de sécurité associé aux cérémonies est impressionnant : 5.700 membres des forces de l'ordre sont déployés.

8h45 - Theresa May et Emmanuel Macron arrivent sur les lieux.

Arrivée de Theresa May et de Emmanuel Macron au futur Mémorial Britannique #DDay75pic.twitter.com/UDyCPVOtZv — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) June 6, 2019

Pendant ce temps-là sur le périphérique de Caen...

Le boulevard périphérique de Caen, inhabituellement fluide un jeudi matin à 8h40. #DDay75#Caenpic.twitter.com/Ssb8Kk43ks — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) June 6, 2019

8h30 - A Ver sur Mer, on pose ce jeudi matin la première pierre du futur mémorial britannique en présence de Theresa May et Emmanuel Macron.

La première pierre du futur mémorial britannique de Ver-sur-mer #DDay75pic.twitter.com/8Q0CdkVRCa — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) June 6, 2019

60 vétérans britanniques doivent arriver dans quelques minutes à la cathédrale de #Bayeux Des jeunes militaires se préparent pour les aider #DDay75pic.twitter.com/VQ8XyG19Ge — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) June 6, 2019

8h20 - Dans la Manche, comme dans le Calvados, un plan de circulation très précis est mis en place aux abords des lieux de cérémonie. En résumé : mieux vaut prendre beaucoup d'avance pour aller travailler ce jeudi. Pour les invités des cérémonies, des navettes sont prévues et prennent la route dès potron-minet en direction des plages et autres sites de commémoration.

Grosse file d’attente pour les départs vers #CourseullessurMer où se tient la cérémonie canadienne.#75thAnniversaryDDay#DDay75pic.twitter.com/176ThnEajE — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) June 6, 2019

8h15 - Au total une dizaine de cérémonies vont se tenir ce jeudi en Normandie. A commencer par la pose de la première pierre du Mémorial britannique avec Etheresa May et Emmanuel Macron à Ver-sur-Mer (à 8h30). Suivront ensuite parmi les temps forts de la journée, la cérémonie au cimetière américain de Colleville-sur-Mer avec Donald Trump et Emmanuel Macron (11h), un hommage aux Commandos Kieffer, aux civils et aux résistants à Colleville-Montgomery (16h30) et enfin à 18h30, la cérémonie internationale de Courseulles-sur-Mer (pour la première fois en secteur canadien).

Le programme des cérémonies officielles. © Visactu

8h - Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour suivre ce 75e anniversaire du Débarquement. Les équipes de France Bleu Normandie et France Bleu Cotentin sont mobilisées pour vous raconter l'événement en direct. De Sainte-Mère Eglise à Bayeux, de Carentan à Colleville-sur-Mer en passant par Courseulles-sur-Mer, toute la journée, nous allons sillonner le Calvados et la Manche avec vous !