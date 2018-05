Marseille, France

Jour J ce mercredi 16 mai pour l'OM, qui dispute la finale de l'Europa League contre l'Atlético Madrid. Le match débutera à 20h45, au Groupama Stadium de Lyon. C'est la cinquième finale de coupe d'Europe pour le club marseillais et c'est un record français. La dernière finale pour l'OM, c'était il y a 14 ans en 2004 et l'équipe s'était inclinée face à Valence (2-0) en Coupe de l'UEFA. À Marseille, la fièvre monte... mais partout en France aussi. Supporters, bars et terrasses, banderoles... tous aux couleurs de l'OM !

Suivez en direct et en images cette journée de finale de l'Europa League ! Et à partir de 20h, émission spéciale avec le match en direct à écouter sur France Bleu et à suivre sur francebleu.fr et sur la page facebook de France Bleu.

15h42 - Avant de regarder le match dans une ferveur religieuse, petit rappel sportif avec les cinq finales européennes de l'OM.

La paroisse de Saint Barnabé (12e arrondissement de Marseille) organise à 19h une messe spéciale pour l’OM, puis retransmettra le match sur écran géant !

15h35 - Bientôt l'heure du goûter !

15h22 - Plusieurs centaines de fans de l'OM en survêtements et maillots bleu et blanc se sont rassemblés sur le Vieux-Port et les abords du Mucem. Les supporters ont pris le car en début d'après-midi, direction Lyon, pour la finale face à l'Atlético Madrid.

14h56 - À Paris aussi on soutient l'OM, tout comme à Milan... et jusqu'à Sao Paulo.

Prête pour la finale ce soir depuis Milan ! Et vous ? #TeamOM#OMATMpic.twitter.com/VFnC7ryp9r — Claire Tic (@claireticdc) May 16, 2018

Socios OM São Paulo Brésil 🇧🇷 prêts pour la finale au rythme de Samba #TeamOM Dans le monde l'OM 🎶 pic.twitter.com/lalsGImZoT — RanmaUneFinale🌟 (@RanmaUnDemi) May 15, 2018

14h52 - Ils soutiennent l'OM pour la finale de l'Europa League ! Comme le 26 mai 1993, les supporters de l’équipe marseillaise espèrent marquer d’une pierre blanche cette journée du 16 mai 2018 en remportant la Ligue Europa. Plusieurs personnalités, chanteur, ex-footballeur, comédien, politique... apportent leur soutien aux Marseillais.

14h34 - L'hommage de Jacques-Henri Eyraud aux supporters de l'OM. Le président de l'OM, a estimé ce mercredi sur franceinfo que l'"engouement" de la France autour de l'Olympique de Marseille "est un booster" pour le club, "c'est quelque chose qui nous pousse et c'est très important". Sur France Bleu Provence, il appelé les supporters à avoir "une attitude exemplaire pour faire la différence ce mercredi soir à Lyon" avant de rendre hommage aux supporters marseillais. "Je les ai vu tout au long de cette campagne européenne. Ils se sont bien tenus. Il y a eu très peu d'incidents. Ce ne sont pas des supporters connus pour être des casseurs."

14h07 - Les supporters de l'OM... du Vieux-Port à Marseille à la place Bellecour à Lyon.

La folie Om sur le Vieux Port! pic.twitter.com/Mo5ZlJ2Q1K — France Bleu Provence (@bleuprovence) May 16, 2018

Sur le Vieux-Port, l'ambiance est déjà chaude (et le match est dans 8 heures...) #OMATM#OM

📷#AFP de Bertrand Langlois pic.twitter.com/zdRDh9lyGs — Martin de Montvalon (@tinez16) May 16, 2018

#OMATM communion des supporters OM Et At Madrid ici place bellecour à Lyon 👍👏 pic.twitter.com/CcIfGgNVHk — France Bleu Provence (@bleuprovence) May 16, 2018

#Lyon place bellecour. Comme prevu seulement des supporters de l'Atletico en centre ville . https://t.co/my0Aj8In4M — Tony Selliez (@TSelliez) May 16, 2018

11h25 - Bernard Tapie conseille aux joueurs de l'OM de prendre du plaisir en finale de la Ligue Europa. Il restera pour toujours "le boss" de l'OM, il est aussi le seul président d'un club de foot français à avoir remporté la Ligue des Champions. C'était il y a 25 ans, presque jour pour jour, après la victoire historique contre le Milan AC.

11h03 - Les Vauclusiens sont supporters de l'OM. À quelques heures de la finale de l'Europa League entre l'Olympique de Marseille et l'Atlético de Madrid, les supporters vauclusiens soutiennent l'OM dans les tribunes, les bars ou les cuisines des livreurs de pizzas. Cette finale est une bonne affaire pour les supporters et les tiroirs-caisses.

10h42 - Les supporters périgourdins de l'OM devront regarder le match à la télé. Les supporteurs de l'Olympique de Marseille n'avaient pas connu de finale européenne depuis 2004, et la finale UEFA perdue contre Valence. Certains Périgourdins étaient donc prêts à faire le déplacement pour Lyon ce mercredi soir, mais ils n'ont pas pu acheter de billet.

Pierre Mazeau a vu la dernière finale européenne de l'OM en 2004 à Göteborg © Radio France - Harry Sagot

10h25 - "En Bretagne, on n'a pas l'accent, mais on supporte quand même Marseille !" C'est le grand soir pour l'Olympique de Marseille en finale de la ligue Europa face à l'Atlético Madrid à partir de 20h45. Et on supporte l'OM jusqu'en Bretagne !

10h03 - Fans de l'OM à Châteauroux, ils vont voir la finale de l'Europa League à Lyon. Les deux frères gérants du Witch Berry Pub à Châteauroux seront à Lyon ce mercredi soir pour vivre la finale entre Marseille et l'Atlético Madrid.

9h41 - Rencontre avec Dominique, le plus marseillais des Ardennais. À Nouzonville, dans les Ardennes, il y a un supporter qui ne manquera pas ce match. C'est Dominique, il est fan de l'OM depuis son enfance. Au point d'avoir décoré sa voiture et son appartement aux couleurs du club.

9h23 - À Marseille, toute la ville ou presque crie "Allez l'OM !" La finale ce mercredi soir entre l'OM et l'Atlético de Madrid provoque à Marseille une véritable ferveur. Ils sont très nombreux à afficher leur soutien aux olympiens.

9h02 - Les joueurs de l'OM défileront jeudi après-midi sur le Vieux-Port de Marseille en cas de victoire face à l'Atlético. Les joueurs marseillais, qui rentreront de Lyon en avion jeudi, défileraient dans un autobus à impériale dans l'après-midi.