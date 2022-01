En Dordogne, "on aime la brioche des rois comme la chocolatine, c'est chauvin" selon un boulanger périgourdin

Has-been ou toujours dans le vent, la brioche des rois ? Pour les 28 boulangers périgourdins qui se disputent le titre de "meilleure brioche des rois de Dordogne", ce jeudi 6 janvier, la question ne se pose même pas. Et encore moins pour Jean-Pierre Gorbatch, boulanger au Fournil de la Cité, à Périgueux, qui défend cette tradition bien de chez nous.

La concurrence est rude avec la galette des rois

Bien ronde, avec un trou au milieu, la couronne des rois est une brioche en Dordogne. Même si la majorité des passants rencontrés au marché de Périgueux dit préférer la galette à la frangipane : "plus fine que la brioche, la galette est délicieuse en dessert ou au goûter, un peu chaude", "la galette, c'est plus costaud". Au contraire, si Jean-Pierre Gorbatch, boulanger au Fournil de la Cité, vend des galettes des rois, son cœur reste acquis à la brioche.

Le boulanger participe à la 2e édition de la "meilleure brioche des rois de la Dordogne” organisée par la Chambre des métiers et de l'artisanat ce jeudi 6 janvier. Légère, de saison, la brioche n'a que des avantages à ses yeux : "la frangipane est très tendance la première semaine, après on se rabat sur la brioche, un peu moins riche en beurre. Elle est riche de ses arômes naturels, comme l'orange, le citron ou la vanille."

En Dordogne, la brioche des rois s'agrémente de pralins, ces petits rochers de sucre qui la distinguent des brioches ordinaires. Une tradition qu'il faut continuer à faire vivre "sans rougir, pour Jean-Pierre Gorbatch. Faut être fier de notre région. On aime la brioche comme on aime la chocolatine, c'est pareil, faut être chauvin, on défend la brioche des rois."