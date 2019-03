En Dordogne, Christophe Castaner annonce une réflexion sur le changement de doctrine du maintien de l'ordre

Saint-Astier, France

Christophe Castaner était donc en Dordogne ce vendredi. Le ministre de l'intérieur a assisté à des démonstrations de maintien de l'ordre au CNEFG, le centre national d'entraînement des forces de gendarmerie à l'occasion des 50 ans de l'institution. Il a également visité le nouveau commissariat de Bergerac et parlé police de sécurité du quotidien.

Au CNEFG, qui forme les gendarmes au maintien de l'ordre, le ministre est revenu sur les manifestations, parfois violentes des gilets jaunes des derniers mois en France.

Avec les polémiques sur les dérapages aussi de certains policiers ou gendarmes et les vidéos qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux de manifestants très gravement blessés, amputés des mains, ou éborgnés après des tirs de LBD.

Pour le ministre, ce que montrent ces manifestations, c'est qu'il faudra sans doute une nouvelle doctrine, qui sera enseignée à terme à Saint-Astier

"Ce que je souhaite, c'est que tous les professionnels, puissent travailler sur une réinvention de la doctrine, à partir de ce qui est fait, comment nous pouvons adapter notre dispositif"

"Nous n'avons pas voulu réagir à chaud sur la doctrine, mais l'objectif est que dans les mois qui viennent, nous puissions y voir clair, pour aboutir à ce changement de doctrine. En 50 ans les choses se sont transformées en profondeur et ici on sait former, préparer, et doter les femmes et les hommes de terrain de doctrines d'emploi pour utiliser de manière adaptée les différentes armes qu'ils ont à disposition" a précisé le ministre